Aka 7even, Tormento e Junior K: tre mondi in equilibrio tra “Ragione e follia”

Tre generazioni e tre mondi musicali apparentemente lontani, ma straordinariamente complementari, si uniscono in questo brano disponibile in radio e in digitale dal 27 giugno per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano vede la collaborazione di Tormento, nome storico del rap italiano, e del producer Junior K, punto di riferimento della scena urban contemporanea.

Con Ragione e follia, Aka 7even prosegue il suo percorso verso una scrittura più autentica e musicale, confermando la maturità artistica già emersa nel recente EP Non x soldi, uscito lo scorso 2 maggio. Il nuovo brano fonde melodia pop, beat incisivi e sonorità soul, grazie alla produzione di Junior K e alla presenza vocale di Tormento, che aggiunge profondità e intensità emotiva.

“Lavorare in studio con Tormento è stata un’esperienza pazzesca. Ci siamo conosciuti al Moysa di Milano, gli ho fatto ascoltare alcuni brani e, chiacchierando, mi ha rivelato di essere un mio fan. Tanta roba pensando al fatto che lui è sempre stato una grande fonte di ispirazione per me.



Ci siamo organizzati per incontrarci in studio un mese dopo. ‘Ragione e follia’ è nata d’istinto: in mezza giornata abbiamo realizzato il pezzo. C’era feeling, come se ci conoscessimo da una vita. È stato un onore lavorare con lui, Tormento è davvero un mito.” racconta Aka 7even.

Tormento ricambia con entusiasmo:

“Adoro la voce di Aka 7even fin dalla prima volta in cui l’ho scoperto e lavorare in studio con lui è stata un’esperienza incredibile. Bellissimo vederlo registrare dal vivo, ha una dote naturale unita ad uno studio della tecnica impressionante. Una grande passione che esprime con naturalezza. Ritengo sia un artista internazionale a tutti gli effetti. L’Amore per il Soul che ci unisce ci ha spinto verso le sonorità di questo brano che è già uno dei miei preferiti di tutta la mia discografia.”

Ragione e follia è un brano urban-pop dal respiro internazionale, che esplora la tensione tra l’istinto e il controllo, tra il lasciarsi andare e il trattenersi. Una riflessione musicale sull’equilibrio precario tra ciò che ci guida e ciò che ci frena, resa ancora più intensa dall’incontro tra le voci di Aka 7even e Tormento. Una canzone nata in modo spontaneo e naturale, che esprime tutta l’urgenza comunicativa e la libertà creativa che caratterizza questa nuova fase dell’artista campano.

Autori e compositori del pezzo sono Aka 7even, Tormento, Junior K, V. Petrozzino, M. Cellamaro e M. Villano. La produzione è di Junior K e Noya.

Il Non x soldi tour 2025 – Date estive e club autunnali

Dopo l’uscita dell’EP Non x soldi e del nuovo singolo, Aka 7even è pronto a incontrare dal vivo il suo pubblico nel Non x soldi tour 2025, organizzato da Vivo Concerti.

Tour estivo

8 giugno – Milano @ Party Like a Deejay

11 giugno – Napoli @ Premio Malafemmena

21 giugno – Molfetta (BA) @ Battiti Live

29 giugno – Corigliano (CS) @ Kiss Kiss Way

4 luglio – Comacchio (FE) @ Radio 105

10 luglio – Modena @ Radio Bruno

11 luglio – Olbia (SS) @ RDS Summer Festival

12 luglio – Baia Domizia (CE) @ Kiss Kiss Way

27 luglio – Golfo Aranci (SS) @ Kiss Kiss Way

1 agosto – Porto Sant’Elpidio (FM) @ La Notte + Rosa

2 agosto – Salerno (CE) @ Radio Kiss Kiss

3 agosto – Villa San Giovanni (RC) @ Radio Studio 54 Network

9 agosto – Gioia Tauro (RC) @ Radio Studio 54 Network

10 agosto – Frazzanò (ME) @ Festival di San Lorenzo

31 agosto – Rieti @ Piazza Mazzini

DATE AUTUNNALI NEI CLUB

7 ottobre – Roma @ Largo Venue

9 ottobre – Pozzuoli (NA) @ Duel

11 ottobre – Taneto di Gattatico (RE) @ Fuori Orario

14 ottobre – Milano @ Magazzini Generali

