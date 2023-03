Aka 7even ha quasi chiuso il nuovo disco: “L’aria che respiro è nuova, la musica sarà nuova”

Aka 7even pronto a lanciare nuova musica.

Negli scorsi mesi, dopo il lancio dell’ultimo singolo, Non piove più, sul web si è parlato molto più della nuova ragazza del cantautore, in quanto sorella della ragazza dell’amico e collega LDA, che della sua musica.

Ora però è tempo per il giovane artista di tornare a far parlare la musica. Nel corso del 2022 Aka ha partecipato a Sanremo con Perfetta così e poi lanciato i singoli Come la prima volta, Toca feat. Guè e Non piove più oltre ad aver inciso il brano Voce per la campagna pubblicitaria di CoopVoce.

L’ultima incisione è invece Tremi, brano contenuto nell’album post Sanremo dell’amico LDA, Quello che fa bene.

Ora Aka 7even, che tra l’altro dopo esser tornato per qualche mese al suo colore naturale di capelli, il castano, si è rifatto biondo, annuncia che novità sono in arrivo. Novità che arrivano dopo l’inizio dei lavori con un nuovo manager

Queste le parole postate da Luca nei giorni scorsi sui social:

“È un periodo in cui sono molto felice, e non parlo solo per la relazione che probabilmente in questo modo così puro non ho mai toccato con mano. Era da tempo che non mi sentivo così vivo. Ho un disco quasi chiuso ma ci vuole del tempo perché finché non sarà perfetto come voglio, non uscirà.

Ho i singolo pronti per questa annata, ma voglio che dietro al pezzo sia tutto perfetto. So che sto per intraprendere un percorso nuovo dove sono entrare persone nuove nel team e letteralmente le cose stanno per cambiare. L’aria che respiro è nuova, la musica sarà nuova.

Le cose che non cambieranno saranno l’amore per la famiglia, per Dio, per voi e per chi mi sta vicino.”

Insomma ci sarà da aspettare ancora un pochino prima di ascoltare nuova musica di Aka 7even ma questo solo perché il cantautore vuole che ogni singolo aspetto dietro ad ogni canzone sia al posto giusto. Non ci resta che attendere quindi.