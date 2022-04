Aka 7even dopo Mtv Emas vince anche il Nickelodeon Kids’ Choice Awards e si prepara a lanciare nuova musica

Aka 7even è il vincitore della categoria Miglior artista italiano ai Kids’ Choice Awards di Nickeloden, il premio che l’emittente tv assegna alle migliori personalità dell’anno nella televisione, nel cinema, nella musica e nei social media dal 1988.

Il cantante ha avuto la meglio sugli altri quattro artisti nominati ovvero Alfa, Elodie e i compagni dell’esperienza ad Amici 20, sangiovanni e Deddy. Insomma, una concorrenza niente male.

Aka 7even si dimostra quindi molto amato e supportatissimo dal suo fandom che, qualche mese fa, gli ha permesso anche di conquistare l’ambitissimo Mtv European Music Awards. Due risultati che vanno ad aggiungersi alle grandi soddisfazioni ottenute dopo Amici nel corso del 2021 e fino ai primi mesi del 2022.

Parliamo del disco di platino per l’EP di debutto omonimo, a cui si aggiungono tre dischi di platino per Loca, due per Mi manchi e un disco d’oro per Perfetta così, brano che lo ha visto debuttare sul palco del Festival di Sanremo qualche mese fa.

Il tutto per un totale di 450.000 copie/unità che gli hanno permesso di entrare nella Top 15 degli artisti con più copie certificate tra quelli lanciati da un talent show.

E ora è quasi tempo di nuova musica… è sempre più imminente infatti il lancio del nuovo singolo inedito di Aka che arriverà in tempo per l’estate e, sopratutto, per l’inizio del suo tour previsto per il mese di giugno. Queste le date:

3 giugno – ROMA – Atlantico

5 giugno – NAPOLI – Casa della musica SOLD OUT

6 giugno – NAPOLI – Casa della musica

9 giugno – MILANO – Fabrique





Tornando ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022, la manifestazione andrà in onda su con tre messe in onda speciali: da mercoledì 13 aprile alle 20 in anteprima su Sky on demand, venerdì 15 alle 20 su Nickelodeon, Sky 605, e sabato 16 aprile alle 20su Super!, canale 47 del DTT e di tivusat e sul 625 di SkyNickelodeon il 15 aprile alle ore 20.

Tra gli altri vincitori troviamo Alessia Lanza come Social Star italiana preferita, Mattia Stanga come Social Star Comico Italiano, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Ed Sheeran e i BTS.