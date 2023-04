Aisha torna prodotta da Merk & Kremont e lancia la prima bomba dell’estate, “Milano”

Aisha Milano testo e significato del nuovo singolo della cantante che, ad un anno dall’esperienza ad Amici, torna con un sound rinnovato e una nuova casa discografica, la Capitol Records (Universal Music Italy), e un pezzo che si candida già ad essere una delle hit dell’estate 2023.

Prima di parlare di questa “bombetta”, sì, ci prendiamo la responsabilità di definirla così, facciamo un passo indietro per ricordare la storia dell’artista.

Aisha Maryam, classe 2004, è un’artista e cantautrice italiana cresciuta tra Napoli e Caserta.

Nonostante la giovanissima età, a 17 anni viene notata da ITACA Music per il particolare istinto nella scrittura e la forte identità musicale che spazia da influenze Pop Soul a sonorità Hip-Hop ed R&B da cui scaturisce una connotazione artistica che non passa inosservata.

Nel 2021 partecipa ad Amici di Maria De Filippi e ottiene la grande soddisfazione di essere scelta da Ryan Tedder per duettare nel singolo Sunshine dei OneRepublic per la versione del brano destinata al mercato italiano.

Una volta terminato il percorso nel talent show inizia nell’estate del 2022 il suo primo tour esibendosi davanti a migliaia di persone. A settembre del 2022 inizia a lavorare al suo progetto artistico con Capitol Records e un suo brano viene selezionato tra oltre 700 proposte per partecipare alla semifinale di Sanremo Giovani 2022.

Ora è arrivato il momento del ritorno con un nuovo singolo, Milano.

AiSHA MILANO SIGNIFICATO DEL BRANO

Fuori in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 21 aprile, Milano è stato prodotto dagli hitmaker Merk & Kremont.

Aisha torna con un brano up tempo che coniuga sonorità moderne e immagini potentissime. Lei parla così di questo racconta di una persona che, per evadere dalla noia del giorno, entra in un viaggio onirico in cui cercare di sfuggire da tutto:

“Milano rappresenta per me una via di fuga dalla noia e dalla ripetitività del giorno, una sorta di viaggio mentale intrapreso durante la notte che mi catapulta in un altro mondo”

Aisha Milano testo e audio

In arrivo il 21 aprile