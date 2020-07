Ainé, il giovane artista del nu soul italiano, torna con “Hangover”

Hangover il nuovo singolo di Ainé disponibile dal 7 luglio in tutti gli store digitali (qui il link). il giovane cantautore e musicista soul pubblica il nuovo singolo per Virgin Records/Universal Music Italia con cui aveva già pubblicato l’album Niente di me, che conteneva i singoli Ormai e Solo un po’, e il singolo May Day prodotto da Frenetik&Orange.

E’ lo stesso Ainé a raccontare questo nuovo brano con estrema lucidità:

“Hangover nasce dall’esigenza di avere a che fare con i demoni di un passato recente fatto di pressioni, aspettative, persone, strade e scelte sbagliate. Un passato in cui ritornare a scavare per raggiungere una necessaria consapevolezza di ciò che è successo”.

Prosegue poi l’artista romano raccontando che “Hangover è l’inizio di un viaggio di ritorno a ciò che per lui è fondamentale: la musica e l’arte. Entrambe importanti come strumenti di verità e bellezza”

Questo nuovo brano, influenzato dagli ascolti di artisti americani come Mac Miller, Nick Hakim, Daniel Caesar, Ivan Ave, tutta la scena Soul/Hip Hop/R&B contemporanea, si sviluppa come una conversazione interiore tra più aspetti della personalità di Ainé, una personalità artistica e umana fatta di forti contrasti come quelli tra le speranze e i desideri di auto distruzione, le delusioni e la necessità di una rivincita con sé stessi.

La coesistenza di queste differenze e contrasti, porta l’autore e polistrumentista a vivere una grande confusione, stato in cui è difficile trovare un equilibrio. Questo “sentimento” di hangover altro non è che uno stato di continua nausea a cui bisognerà necessariamente trovare un rimedio.

Ainé insieme ad artisti come Davide Shorty e Andrea Nardinocchi, rappresentano un genere che in Italia fa ancora fatica a essere preso in considerazione dal grande pubblico.

BIOGRAFIA AINé

Arnaldo Santoro, nasce a Roma il 28 Settembre del 1991. Romano, di origini Pugliesi, inizia la sua carriera musicale frequentando prima il Saint Louis College Of Music, poi L’accademia Di Musica a Roma.

Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, vincendo due importanti borse di studio: una per la Venice Voice Accademy di Los Angeles, l’altra per il Berklee College Of Music di Boston.

Ad oggi, ha collaborato con artisti del calibro di Giorgia, Mecna, Willie Peyote, Ghemon, Gemello, Sergio Cammariere, Davide Shorty, Gegè Telesforo, Colapesce, Danti, Frenetik & Orange diventando uno dei massimi esponenti del Nu Soul e del Soul in Italia.

Il 24 maggio 2016 esce il suo album di debutto Generation One, gli viene affidata l’open act di artisti del calibro di Masego, Robert Glasper, Solange.

Ad agosto 2017 firma ed entra ufficialmente nella scuderia di Universal Music Italia e ad ottobre 2017 viene pubblicato Uni-Verso, Ep che anticipa l’uscita dell’ultimo Album Niente di me (2018).

Ormai, primo singolo dell’album Niente di me, entra nella Top Chart delle Radio Italiane. MTV New Generation lo definisce l’”Artista del Mese” e Vanity Fair lo inserisce tra i 25 Artisti Italiani emergenti più promettenti del 2019.