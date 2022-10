Ainé racconta storie vissute nel nuovo EP “NHP+ (Non Ho Più Paura)”

Ainé (all’anagrafe, Arnaldo Santoro classe 1991) pubblica il nuovo EP NHP+ (Non Ho Più Paura), negli store digitali dal 7 ottobre 2022. Il cantautore e polistrumentista presenterà il disco dal vivo in una serata speciale a Roma il 29 ottobre 2022.

Ainé è stato definito come uno degli artisti più interessanti della nuova scena R&B italiana, capace di mescolare con efficacia e naturalezza generi come il jazz e il soul. Il nuovo disco arriva dopo la pubblicazione degli album Niente di me (2019) e Alchimia (2021), caratterizzati da collaborazioni con artisti come Tormento, Ensi, Clementino, Mecna, Willie Peyote, Serena Brancale, Davide Shorty, Sissi ed Ethan.

NHP+ (Non Ho Più Paura) è stato pensato come fosse un mantra, una sorta di rito collettivo realizzato per abbattere ogni paura. L’invito è quello a lasciarsi andare, a seguire il corso delle cose e abbandonarsi al flusso delle emozioni, cercando di scacciare i brutti pensieri e le paure. Così, si lascia spazio solamente ai pensieri positivi, alle giuste vibrazioni del corpo e dell’anima. Le parole guida sono ‘vivere’ ed ‘esplorare’.

Ainé ha presentato il suo nuovo lavoro discografico, dicendo che “questo EP parla di storie vissute, nel presente e nel passato“. NHP+ (Non Ho Più Paura) è stato anticipato dal singolo Paura. Al suo interno c’è poi la canzone inedita Ali, scritta con il giovane cantautore romano Alaska, nonché Pasquale Strizzi ed Emanuele Triglia che l’hanno anche prodotta. Il terzo ed ultimo brano dell’Ep è Alba, scritta insieme alla cantautrice Simona Severini e a Pasquale Strizzi ed Emanuele Triglia.

NHP+ (Non Ho Più Paura), la tracklist

Questa la tracklist del’EP di Ainé:

1) Ali

2) Paura

3) Alba

NHP+ Party

Ainé ha annunciato sui social un appuntamento live per il 29 ottobre 2022, durante il quale presenterà il nuovo EP. La serata si terrò all’Alcazar di Roma. Queste le parole usate dall’artista: “Sarà una grande festa, con tutta la band, gli amici, tantissimi ospiti e tutta la squadra. Presenteremo e faremo per la prima volta dal vivo NHP+”. E conclude: “Non vedo l’ora, vi aspetto, sarà una grande festa, love you” (qui il link per comprare i biglietti).