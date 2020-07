Dopo un anno in cui il grande pubblico ha apprezzato la sua musica e una scrittura potente, ma leggera, è ora uscito il nuovo singolo di Aiello Vienimi (a ballare).

Il nuovo brano arriva dopo un periodo positivo e ricco di soddisfazioni, in cui il cantautore ha ottenuto milioni di streaming e visualizzazioni, dischi d’oro con Arsenico e La mia ultima storia, live sold out e una candidatura ai David di Donatello.

Vienimi (a ballare) è stata scritta da Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia insieme ad Alessandro Forte. Il brano riporta il cantautore alle sue radici, la Calabria.

Nel pezzo si fondono le origini meridionali, l’autenticità del cantautorato italiano, i suoni street contemporanei e il ritmo delle musiche popolari latine. Un mix di sonorità nuove e potenti. Aiello racconta la voglia di superare i ricordi di storie d’amore finite, il desiderio di libertà, di una nuova leggerezza, l’inizio di un’estate speciale.

“Un viaggio nuovo, nelle mie radici tra spagnoli e greci

tra Medio Oriente e Meridione. “Le nostre radici raccontano di noi più di una qualsiasi carta d’identità, e nel videoclip di ‘VIENIMI (a ballare)’ ci sono le mie origini, ci sono io come mi sono sempre visto e come non tutti mi conoscono ancora.”

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Giulio Rosati e prodotto da Borotalco.tv. Aiello balla sui tetti di una periferia meridionale, vicino al mare, poi in spiaggia al tramonto.

Un dialogo a distanza con una ballerina, che come lui si lascia trasportare dal ritmo incalzante della canzone.

Attualmente Aiello è impegnato nella realizzazione del nuovo album che arriverà a un anno da Ex Voto (ne abbiamo parlato Qui).

AIELLO VIENIMI (A BALLARE) – IL TESTO

I miei segni sulla schiena

sono nei della memoria

ho la pelle morbida

lo dicevi verso sera

Ogni tanto penso ancora

se non fossi andato a scuola

non avrei capito bene

quanta merda puoi evitare

Prometto a me stesso che non ti cerco più

che non mi domando più

se c’è un indirizzo nel quale hai nascosto

le cose a cui noi a cui tengo di più

Prometto che io non ti cerco più

che non mi avveleno più

che troverò il modo

per credere presto

in un altro bisogno

ci prenderò gusto

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

tu mi devi il mare

lasciami annegare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Sei un archivio senza chiavi

Se ci entri poi scompari

Il tuo terrazzo dei ricordi

Quanto vino a denti stretti

Con la scusa della pioggia

siamo andati sul divano

Senza chiedermi il permesso

hai iniziato con la mano

Prometto che io non ti cerco più

che non mi avveleno più

che troverò il modo

per credere presto

in un altro bisogno

ci prenderò gusto

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Ora ti scatterò

la foto dell’estate e scorderò

le notti nei castelli che non ho

colpa di un’onda

che porta il tuo nome sulla riva

Amore portami a bere

tequila, sale e limone

vienimi a ballare

lasciami ballare

dove immaginare

le mie stelle al sole

Foto di Carla Di Verniere