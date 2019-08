Aiello La mia ultima storia. Era il mese di gennaio quando Aiello lanciava un singolo, Arsenico, destinato a diventare una delle sorprese discografiche e musicali del 2019. Ora il cantautore è pronto a lanciare un nuovo attesissimo brano.

Arsenico è una ballad d’amore (dal sapore ‘Indie’ direbbe qualcuno) che ha conquistato le playlist di Spotify arrivando oggi a collezionare circa 6.000.000 di stream.

Ad accompagnare l’intenso testo della canzone un videoclip girato come un unica, lunga, Instagram Story. Il video, che ad oggi conta quasi 3 milioni e mezzo di views, è stato lanciato anche grazie alla partecipazione dell’influencer Emma De Longis che ne è la protagonista indiscussa.

In precedenza, nel 2007, Aiello era uscito con un EP per Irma Records, Hi-Hello, ma il progetto non era riuscito ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Ora, dopo il grande successo di Arsenico per Aiello, nel frattempo diventato un artista del roster Sony Music Italia, è arrivato il momento della prova del nove… tentare di bissare i risultati del precedente brano con un nuovo singolo.

AIELLO LA MIA ULTIMA STORIA

La mia ultima storia uscirà in radio, nei digital store e in streaming il prossimo 6 settembre. Lo ha annunciato il cantautore stesso sui propri social.

La nuova canzone sembra già porsi sulla stessa linea di Arsenico, ovvero continuare a sviscerare tutte le sensazioni provate per una storia d’amore in cui abbiamo creduto fortemente e che, altrettanto fortemente, si è infranta.

Questo il post di lancio pubblicato dal cantautore:

“Era una notte di quelle che non passavano mai, e tutte le volte finivo per ritrovarmi per terra, di fronte alla mia tastiera, in un silenzio quasi sacro.

Quella notte però iniziai a spingere sui tasti, con rabbia, non potevo chiamare nessuno, dormivano tutti.

Nacque così ‘La mia ultima storia’… è la storia di tutti, almeno una volta“.

A rafforzare ancora di più il legame tra questo nuovo singolo e il precedente Aiello ha pubblicato una Instagram story con la scritta “La mia ultima storia non è più disponibile” seguita dalla copertina di Arsenico, tutta verde con un cuore dorato al centro, dove il cuore inizia a sgretolarsi e perdere pezzi.

Aiello La mia ultima storia… non ci resta che aspettare quindi il 6 settembre per conoscerla.