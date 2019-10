Aiello Ex Voto Live. Il cantautore di Arsenico e La Mia ultima storia d’amore, è pronto a tornare a fare ascoltare la sua musica dal vivo nel 2020 dopo i sold out delle due anteprime a Milano e a Roma.

Sul palco il cantautore presenterà tutte le canzoni del suo album uscito a fine settembre, Ex Voto.

L’Ex Voto Tour 2020 partirà dal Fabrique di Milano, sabato 21 marzo, per poi proseguire al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), mercoledì 25 marzo, e al Vox di Nonantola (MO), domenica 29 marzo 2020. L’artista si esibirà successivamente al Tuscany Hall di Firenze, giovedì 02 aprile, alla Casa della Musica di Napoli, lunedì 06 aprile per poi concludere all’Atlantico Live di Roma, giovedì 09 aprile 2020.

AIELLO EX VOTO LIVE

Ecco il calendario con i dettagli sulle singole date. I biglietti saranno in vendita al link qui in basso per 5 giorni a partire dalle ore 14:30 di giovedì 17 ottobre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 14:30 di martedì 22 ottobre 2019

L’organizzatore, Vivo Concerti, declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali







SABATO 21 MARZO 2020

MILANO @ Fabrique

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

MERCOLEDÍ 25 MARZO 2020

Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

DOMENICA 29 MARZO 2020

Nonantola (MO) @ Vox Club

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

GIOVEDÌ 02 APRILE 2020

FIRENZE @ Tuscany Hall

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

LUNEDÌ 06 APRILE 2020

NAPOLI @ Casa della Musica

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

GIOVEDÌ 09 APRILE 2020

ROMA @ Atlantico Live

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita