Con “Cleopatra” inizia il viaggio di Agape in brano ispirati all’universo femminile

Giorgia Papasidero, in arte Agape, autrice e compositrice romana, è pronta a lanciare il suo nuovo singolo… Cleopatra.

Tutto avrà inizio metaforicamente dal grande Faro di Alessandria, ai confini del mondo, tra dinastie e nomi antichi, Cleopatra rinascerà domani, 19 maggio 2021 per Gotham Dischi.

Sabbia d’oro spalanca gli occhi dell’ascoltatore verso l’orizzonte, oltre il Mar Mediterraneo, da dove si scorgono le punte delle piramidi e le dune del deserto, il mondo di Cleopatra.

Cleopatra entra di diritto come personaggio attraverso un’eredità storica culturale ben definita. Figura che incarna il coraggio, l’intelligenza e la saggezza. Una donna che regna tra gli uomini.

Nel singolo Cleopatra, l’antica sovrana sarà protagonista in tutto e per tutto e la sua storia d’amore, potere, sapienza e dolore, s’intreccerà, valicando i confini del tempo fino a giungere alla storia della donna contemporanea: la guerriera moderna.

Il tutto arriva dopo Sabbia d’oro, incipit uscito lo scorso 5 maggio. Il nuovo brano è il primo tassello di una produzione italiana di brani ispirati all’universo femminile.

La canzone è stata scritta e compost da Diego Pistolesi e Giorgia Papasidero e prodotto da Andrea Papazzoni, Mario Marvels e Alessandro Salonia.

Agape si forma alla Rider University in New Jersey. Nota al pubblico per la sua partecipazione a The Voice Of Italy nel 2016. Continua la sua carriera come professionista in Rai nel programma Furore (2017) ed in spettacoli live internazionali (Dubai, Cannes, New York, Venezia, etc.).