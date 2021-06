Aemme: il nuovo singolo del giovane e promettente cantante e rapper pugliese “Sesso Ovunque”

E’ uscito per Virgin Records / Universal Music Italia Sesso ovunque, il nuovo singolo di Aemme. Un brano forte e diretto che manifesta la voglia di recuperare il contatto fisico che quest’anno è mancato a tutti

Con il nuovo brano Aemme immagina e descrive un rapporto forte, fatto di un’intimità travolgente, di desiderio di un contatto fisico passionale in un periodo storico in cui questo è ridotto all’osso, il tutto condito da una componente malinconica legata ad alcuni ricordi dolorosi.

Il giovane rapper utilizza il brano come uno sfogo diretto a questa distanza forzata dell’ultimo anno, periodo in cui il diciottenne sta affrontando l’ultimo anno di scuola e l’esame di maturità.

Aemme alterna con estrema disinvoltura un rap serrato a parti più melodiche, di pari passo con la produzione da lui stesso curata, che spingono fino ad esplodere in un ritornello quasi liberatorio in cui Sesso ovunque è ripetuto più volte, sottolineandone un bisogno a tratti impellente.

Il brano è stato scritto e prodotto da Aemme, mixato da Diego Faggiani e masterizzato da Andrea Suriani. L’artwork è a cura di Edoardo Pigliapochi.

AEMME

Aemme scrive musica come forma di ribellione nei confronti di se stesso, per contrastare le sue insicurezze, e nei confronti del suo luogo di nascita, un piccolo paese di provincia che gli va troppo stretto e che in fondo non lo ha mai capito.

Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, rappresenta per il giovane rapper un luogo statico e immobile da cui guardare invece il mondo che va avanti, che cambia linguaggio e che è in continuo aggiornamento.

Una ribellione verso l’odio e verso la cattiveria utilizzando come arma ciò che lo spinge a far musica: l’amore.

“Sesso ovunque vuole descrivere metaforicamente un amore immaginario che dalla finestra del mio studio ho pensato poter essere incredibilmente intenso e passionale per cercare nella mia musica quel contatto che ci è stato sottratto a causa di una pandemia globale. Il contatto fisico al centro di una narrazione che fra le righe però mi riporta ad un amore passato che ha lasciato ferite e tanti ricordi che vado a descrivere nella mia ultima produzione.”

Per il 2021 è prevista l’uscita del suo primo album in cui saranno coinvolti diversi produttori.

Foto di Natasha Antonelli