Adriana racconta il suo mondo nel disco d’esordio “Presa bene”

Adriana, rapper originaria della provincia di Verona, ha annunciato l’uscita del suo primo album. Presa bene – questo è il titolo del disco – è disponibile negli store digitali dal 20 marzo 2026 per INRI Records/Metatron.

Presa bene racchiude l’identità dell’artista, caratterizzata da energia, visione e fame. Attraverso le 15 tracce dell’album, Adriana si racconta e fa entrare l’ascoltatore nel suo mondo. Il titolo descrive uno stato mentale: è l’hype che si respira nelle canzoni. Esprime la determinazione a non mollare mai, l’entusiasmo che diventa forza, e la voglia di spingersi oltre.

Il disco si fonda sull’energia, che ne diventa il motore. Vuole far divertire e farsi ascoltare con il sorriso e a volume alto. Arriva in modo immediato, ma è un’opera stratificata. Sotto la superficie, c’è consapevolezza con spazio per la riflessione e il pensiero.

La tracklist di “presa bene”

Tra i brani chiave del progetto c’è Non è Poesia, focus track dell’album. Adriana mette al centro l’integrità personale in un contesto dove visibilità e successo sembrano essere diventati l’unico parametro di valore. Il brano è una riflessione lucida su cosa significhi restare fedeli a se stessi, quando tutto intorno spinge verso il compromesso. La rapper sceglie di raccontare la forza di potersi riconoscere davvero in ciò che si fa.

Ecco la tracklist completa di Presa bene:

1. Presa Bene (intro) – prod. Tokyo, Adriana

2. Grande – prod. Dade

3. Go To – prod. Dade, Luca D’Angelo

4. GIRL – prod. Adriana, Tokyo

5. Anche Meno feat. MadBuddy – prod. Tokyo, Plagio

6. Bene Così – prod. Tokyo

7. Stile – prod. Tokyo

8. Cappuccio e Tuta – prod. Dade, Tokyo

9. Pura Tristezza – prod. Dade, Adriana, Tokyo

10. Giassai feat. Joelz – prod. Dave Zeta

11. Come una notte a Paris feat. Diora Madama – prod. Diora Madama

12. Eja – prod. Tokyo, Dade – prod. Dade, Tokyo

13. Ninna Nanna feat. Inoki – prod. by Dade

14. Non è Poesia – prod. Dj Shocca

15. Pathos – prod. Tokyo

Il disco vede la partecipazione di Dade, Diora Madama, Dj Shocca, MadBuddy e Inoki. Queste collaborazioni seguono una direzione artistica precisa e coerente. Ogni featuring nasce da una visione chiara. Adriana valorizza le sue radici lavorando con DJ Shocca, MadBuddy e Inoki. Nel brano con Diora Madama, l’artista mostra la sua versatilità.

La produzione di Presa bene è affidata a firme solide, che apportano visioni complementari. Tra queste, Dade è presenza centrale e particolarmente incisiva all’interno dell’album. Il suo contributo definisce in modo significativo le radici e l’impronta hip hop del disco. Accanto a lui ci sono anche Tokyo, Plagio e Dave Zeta. Ognuno arricchisce l’identità sonora di Presa bene, con sfumature diverse.

Adriana Live: il tour di presentazione del disco

A partire dal 13 marzo 2026, Adriana presenta dal vivo il suo primo album. La rapper porta sul palco con una serie di live le canzoni di Presa bene. I concerti sono pensati come un’esplosione di energia, performance e presenza scenica. Tutto ciò che racchiude il suo disco.

Le date ad oggi confermate sono:

13 Marzo – Verona @ Kroen

20 Marzo – TORINO @ Magazzino sul PO

1 Aprile – MILANO INRI fest @ Ostello Bello Duomo

Il calendario è in aggiornamento.