Chiello torna live con il Chiello Club Tour 2026, una serie di concerti nei principali club italiani in programma da aprile 2026. Il tour rappresenta una nuova occasione per portare dal vivo i brani dell’ultimo album e confermare il rapporto diretto con il pubblico in una dimensione più raccolta.

Chiello Tour 2026: le date dei concerti

16 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova

19 aprile 2026 – Atlantico – Roma

21 aprile 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

22 aprile 2026 – Estragon – Bologna

28 aprile 2026 – Alcatraz – Milano

29 aprile 2026 – Teatro Concordia – Venaria Reale (Torino)

Il nuovo tour di Chiello

Il Chiello Club Tour 2026 si inserisce nel percorso live dell’artista dopo le precedenti esperienze nei club e arriva in una fase di consolidamento del suo progetto solista. Sul palco sarà accompagnato da una band strutturata, con una formazione che include basso, chitarre, synth e batteria, a supporto di un set pensato per esaltare la componente emotiva dei brani.

Il percorso di Chiello

Chiello inizia il suo percorso musicale all’interno del collettivo FSK Satellite, con cui pubblica i primi progetti tra il 2018 e il 2020, muovendosi inizialmente nell’ambito trap. Già nei primi lavori solisti emerge però una progressiva apertura verso sonorità più cantautorali e contaminate.

Il debutto da solista arriva con Oceano Paradiso (2021), certificato oro, seguito da Mela Marcia (2023) e Scarabocchi (2025). Nel corso degli anni collabora con artisti come Colapesce, Madame, Rkomi, Mahmood, Mace e Coez, costruendo un percorso che unisce scrittura emotiva e riferimenti tra rap, rock e tradizione cantautorale italiana.

Nel 2026 partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, incluso nell’album AGONIA, quarto progetto in studio che segna una nuova fase artistica e accompagna l’attuale esperienza live nei club.

La scaletta del tour Chiello Club Tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Chiello. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Chiello Club Tour 2026 sono disponibili in prevendita sui principali circuiti online e nei punti vendita autorizzati.

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