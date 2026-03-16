Achille Lauro visita i ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans Montana: il motivo è commovente

Tra Achille Lauro e la tragedia di Crans Montana c’è un filo sottile ma molto forte, che unisce l’artista romano con uno dei più grandi drammi recenti della storia Svizzera… quel filo si chiama Perdutamente.

Nel tragico evento nella notte di Capodanno 2026, come ricorderete, hanno purtroppo hanno perso la vita anche tantissimi giovani italiani.

Per rendere omaggio alle famiglie che così tanto hanno sofferto in questi mesi, e ovviamente anche ai ragazzi che hanno perso la vita a Le Constellation, Achille Lauro ha deciso di fare visita ai sopravvissuti che a tre mesi dal dramma ancora sono ricoverati in ospedale.

La visita di Achille Lauro ai ricoverati dopo la tragedia di Crans Montana

Il cantautore ha colto l’occasione della sua presenza a Milano per uno stop di qualche minuto presso l’ospedale Niguarda, dove ha conosciuto i giovani che si trovavano nel locale al momento del devastante incendio dove hanno perso la vita 41 persone, tra cui 6 italiani. Questa sera, a proposito, l’artista si esibirà proprio nel capoluogo meneghino con un live al Forum di Assago.

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A confermare la notizia è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Guido Bertolaso ha condiviso su Instagram la foto di gruppo dal nosocomio dell’artista con i ragazzi e le ragazze che da diverso tempo sognavano di conoscerlo. “Dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo — e soprattutto dopo quel brano così toccante dedicato proprio a loro — i ragazzi sopravvissuti al tragico rogo di Crans-Montana, attualmente ricoverati presso l’ospedale Niguarda, avevano espresso un solo, profondo desiderio: poter incontrare dal vivo Achille Lauro“. Bertolaso ha aggiunto: “Oggi, il mio ringraziamento più sincero va a un artista di successo. Ma, prima ancora, va a un ragazzo dal cuore d’oro. Lauro, grazie a una disponibilità e a una dolcezza non comuni, è riuscito a portare una scintilla di pura gioia nell’animo di questi giovani. Ragazzi che, purtroppo, hanno già sofferto oltre misura. Durante la visita, ha voluto incontrare non solo i ragazzi già dimessi, ma anche i genitori. Tra i presenti erano compresi anche quelli di chi, in quella terribile notte, non ce l’ha fatta. Un ringraziamento speciale va inoltre a Carlo Conti, il quale, con estrema sensibilità, ci ha teso la mano per rendere possibile questo incontro. Grazie di cuore”.

Il legame tra Achille Lauro e Crans Montana: perché Perdutamente è così importante

Come vi avevamo già riportato su queste pagine, il legame tra Achille Lauro e questi ragazzi ha radici profonde e dolorose. Proprio sulle note di Perdutamente, infatti, si era consumato l’ultimo saluto ad Achille Barosi — una delle giovanissime vittime del rogo — durante i funerali nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Il brano era stato scelto da amici e familiari per omaggiare la memoria del ragazzo, che del cantautore romano era un fan appassionato. L’artista, inoltre, aveva omaggiato le vittime interpretando il pezzo sul palco dello scorso Festival di Sanremo 2026.

Credits immagine di copertina: Ph Andrea Bianchera</em