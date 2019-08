Rolls Royce Tour in arrivo. In queste settimane Achille Lauro, indubbiamente una delle rivelazioni mainstream di questo 2019, sta portando la sua musica nei più importanti Festival italiani (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione della presentazione dell’album 1969).

Partirà invece da ottobre Rolls Royce Tour, una tournée nei club in cui l’artista ha tutta l’intenzione di sorprendere e allo stesso tempo di confermare l’evoluzione che ha avuto quest’anno.

E’ stato, inoltre, annunciato il raddoppio della data di Roma, per il sold out del live del 4 ottobre all’Atlantico.

Uno spettacolo a 360 gradi in cui Achille Lauro sarà il cerimoniere, proponendo i propri brani in una veste inedita, in cui anche l’aspetto visual assumerà una valenza unica, tra luci, scenografie e abiti. Sul palco non mancherà l’inseparabile producer e chitarrista Boss Doms, che si esibirà insieme a una band composta da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre e Marco Lanciotti alla batteria.

ROLLS ROYCE TOUR – LE DATE

Queste le ultime date estive del tour di Achille Lauro:

15 agosto al Festival Anime Note di Noci (BA)

17 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI)

21 agosto a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU)

6 settembre al Wake Up Festival di Mondovì (CN)

Di seguito, invece, le date autunnali del Rolls Royce Tour prodotto da Friends & Partners.

3 ottobre al Tuscany Hall di Firenze

4 ottobre all’Atlantico Live di Roma – NUOVA DATA

5 ottobre all’Atlantico Live di Roma

7 ottobre al Fabrique di Milano

10 ottobre al PalaEstragon di Bologna

11 ottobre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO)

13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli

