Per Sanremo 2022 l’album di Achille Lauro diventa “Lauro – Achille Idol Superstar”. Ecco tracklist e copertina

Achille Lauro nuovo album in uscita per Sanremo 2022. Anzi, una versione estesa del suo ultimo progetto, Lauro, denominata Lauro – Achille Idol Superstar.

È con queste parole che il cantautore più trasgressivo del panorama italiano annuncia il nuovo progetto, disco che conterrà anche Domenica, il brano in gara al Festival…

“Ho sconvolto l’Italia con le mie performance

Pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove,

Osando, rischiando, ignorando ogni regola e ogni schema.

Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola da solo,

Per poi capire che quello che ho fatto prima

Non era abbastanza.”

Domenica, il brano in gara a Sanremo 2022, è stato scritto dallo stesso Lauro con S. Manzari e Davide Petrella per il testo mentre la musica è di M. Ciceroni, M. Cutolo, G. Calculli e S. Manzari.

Sul palco dell’Ariston Achille Lauro sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo, e dalla direzione d’orchestra di Gregorio Calculli.

Achille Lauro nuovo album

LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR, è disponibile da oggi in pre-order e conterrà 7 bonus track in aggiunta alla tracklist originale dell’album Lauro.

La cover di LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia.

La tecnica pittorica che utilizzano è estremamente particolare, perfetta per raccontare l’esperienza musicale di quest’album, rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, lasciando aperte le interpretazioni, senza definizione precisa.

Qui a seguire la tracklist del disco:

Foxy Domenica Latte + Come me Rolling Stones Generazione X Barrilete cosmico Sabato sera Fiori Rosa A un passo da dio Lauro Stupide canzoni d’amore Femmina Marilù Pavone Prequel Solo Noi Sexy Boy Io e te Ricordi d’inverni









Il disco è già disponibile in pre-order in cd, vinile e cd autografato in esclusiva per Amazon.