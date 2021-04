La voce di Achille Lauro bambino anticipa in un teaser l’album “Lauro” raccontando il suo percorso, dall’infanzia a Sanremo (Video)

Achille Lauro Lauro… mancano solo dieci giorni all’attesa uscita del nuovo album del cantautore più irriverente del panorama musicale italiano.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite fisso con cinque diversi quadri in ogni serata della kermesse, momenti molto discussi che hanno spaccato a metà pubblico e critica, ora per l’artista è arrivato il momento di tornare con nuova musica in un disco che porta il suo nome, Lauro, in uscita il 16 aprile.

E proprio oggi è uscito su YouTube il primo teaser ufficiale del nuovo album, un video che era stato anticipato su Instagram nel giorno di Pasqua. Nel teaser, che parte con la voce di Achille Lauro da bambino, viene raccontata la storia dell’artista, dall’infanzia all’ultimo Sanremo.

“È difficile respirare aria di festa e di gioia mentre in molti parti del mondo c’è la guerra” con queste parole, pronunciate da Lauro bambino, inizia il filmato, per poi continuare con la voce dell’adulto…

L’album Lauro sarà disponibile in cd (anche nella versione autografata), nella versione vinile standard e in quella vinile Pop Up edizione speciale Sanremo 2021 con i monologhi del viaggio nei generi musicali.



Foto di copertina di Manuel Emede