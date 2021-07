Achille Lauro lancia il Docufilm dedicato al terzo singolo estratto da “Lauro”, “Latte+”

Achille Lauro Latte+ testo e video del nuovo brano estratto dall’album Lauro.

Domenica 11 luglio (una data che i tifosi di calcio, ma non solo, ricorderanno a lungo) Achille Lauro ha pubblicato il videoclip o meglio un Docufilm del suo nuovo singolo, il terzo lanciato dall’album Lauro, disco uscito per Elektra Records / Warner Music Italia.

La data scelta dall’artista non è casuale… l’11 luglio infatti Achille Lauro ha compiuto 31 anni. Ecco le parole con cui l’artista ha presentato il videoclip:

“Non è un videoclip, è vita vera.

Nessuno shooting, nessuna finzione.

Niente scenografie, no copioni costruiti, zero comparse.

Solo la vita spericolata a riflettori spenti“

LATTE+ vuole essere l’inno di una generazione che ha voglia di osare…. una generazione che trova risposte nell’irrequietezza. La fame dell’eccesso, la necessità di agire, la volontà di volersi superare per raggiungere i propri obiettivi velocemente. Adrenalina e tensione costante.

Secondo Lauro una dedica a quell’incoscienza salvifica che ci spinge a cogliere l’attimo e che accompagna il momento di tensione prima di ogni grande salto.

Nel pubblicare il Docufilm Achille Lauro ha specificato che “Non è un videoclip, è vita vera. La mia casa, le mie vacanze, i miei amichetti.”

(Di Daniele Dezi, Gregorio Calculli, Achille Lauro, Matteo Ciceroni, Mattia Cutolo)

Mi sto vendendo, ma

Come fossi un cosa, ah

Una bambola cattiva

Ma vestita di rosa, eh

E ci buttiamo al cesso

O dall’Excelsior

È anche lo stesso, ma eh

A noi serve di più

Eh, oh, sì

Di più

Potrei chiamarlo sesso, ma

Siamo molti di più, uh, ah (Dammi di più)

Tu chiamalo eccesso, ma

Forse è più Latte+ (Latte+)

Noi che giochiamo a farlo

È uno scandalo, è panico, è quello che vuoi

È di più

A me serve di più (Oh, no, dammi di più)

Ma a me serve di più (Latte+)

Oh, sì, eh

La, la, la, la-la-la

Uh, la, la, la, la-la-la (Oh, God, uh, ah, sì)

La, la, la, la-la-la (Ah)

Uh, la, la, la, Latte+

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Uh, la, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Uh, la, la, la, Lattepiù

Che film ci stiamo facendo, ma

Voglio vedere di più, eh, ah

Che fine stiamo facendo, ma

Posso fare di più, uh (Sì posso fare di più)

Tu volevi sposarlo

Io ti riempio di soldi e ti mangio, oh, mmh

Come un tiramisù, mwah, eh

Baby, tirami su

Potrei chiamarlo sbando, ma

È solo un fuori menù

È un cavallo pazzo

Come ‘sta gioventù

Ci metto un milione d’euro

Su Varazze, su noi che moriamo presto

Ma è lo stesso

A noi serve di più (Oh, no, dammi di più)

A me serve di più (Latte+)

Oh, sì, yeah

La, la, la, Latte+

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Eh, la, la, la, Latte+, uh

Siamo Nazz con gli strass, con i pantaloni a zampa

Siamo Prince, siamo Britney, rasati come i punk, ah

Siamo Spoon, siamo Spike, siamo icone come Spice Girls

Siamo smooth, siamo bad, siamo Thriller come Michael

Ma a me serve di più

La, la, la, Latte+ (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

La, la, la, la-la-la (Sempre di più, sempre di più, shake it, shake it)

Eh, la, la, la, Latte+