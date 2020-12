Achille Lauro per Natale lancia Jingle Bell Rock feat. Annalisa

Achille Lauro sceglie un grande classico come singolo di Natale: Jingle Bell Rock.

Per questo nuovo lavoro consolida la sua collaborazione con Annalisa, dopo i feat al Festival di Sanremo sulle note di Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini e di Sweet Dreams per l’album 1990.

Jingle Bell Rock feat. Annalisa è il primo singolo estratto dal nuovo progetto di Achille Lauro 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band (leggi qui).

Il cantante ha scelto di lanciare il nuovo side project con una delle tipiche canzoni natalizie, Jingle Bell Rock, arricchita dalla vocalità di Annalisa e dall’inconfondibile interpretazione di Lauro e della sua orchestra.

Il side project 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band è in uscita il 4 dicembre 2020 su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato CD e vinile. Chiude la trilogia di repack del passato: il tributo alla musica Dance di 1990 e il punk rock di 1969 – Achille Idol Rebirth.

Il nuovo progetto di 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band si ispira al desiderio di leggerezza nato durante il periodo del Proibizionismo, nei primi del ‘900, e dalle atmosfere musicali proprie di quegli anni.

“Gli anni ruggenti, li chiamano. I roaring Tweenties sono il decennio che ospita il mio side project – così descrive Lauro – Raccontano un’epoca di liberazione, sfogo, reazione, evoluzione. Sono gli anni del primo dopoguerra, della fine dell’influenza spagnola, di una breve e meravigliosa parentesi in cui l’umanità ha trovato sconsolato riparo. Come un sogno, gli anni 20 sarebbero svaniti presto, ma si sarebbero portati dietro il dolceamaro della nostalgia.”

Achille Lauro 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band