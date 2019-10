Achille Lauro 1990 testo e audio. L’attesa è finita, dopo aver spostato la sua musica dal rap al rock con l’album 1969, Achille Lauro ci trasporta direttamente negli anni ’90 con il nuovo singolo, 1990, primo estratto dall’album attualmente in lavorazione negli States.

Il suono ormai caratteristico di Lauro contamina la dance e ad annunciare questo nuovo cambio nella sua musica che è sempre meno catalogabile in un genere, è stato proprio l’artista stesso…

“Non esiste più nulla per me, i generi musicali sono solo gabbiette per topi. Pop, punk, rock, grunge, musica contemporanea. Sono un’unica cosa.

Sto tornando con un’anima intima, malinconica, che è parte della vita. Sto prendendo i ricordi di quando ero bambino, che sono la parte migliore di noi, quella che forse tutti nascondono. Quel dolce rimpianto che ci lega profondamente.

Sono nato nel ‘90.

Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico.

Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni ‘90 dominava i dancefloor di tutto il mondo, con quel suo sound inconfondibile e quel suo spirito libero ed euforico, emblema di una giovinezza spensierata.

Erano gli anni in cui sono comparsi i ‪Daft Punk, Corona, gli ‪Eiffel 65 e Gigi D’Agostino solo per citarne alcuni…“

Nel singolo Achille Lauro campiona il celebre sample di Be my lover de La Bouche.

ACHILLE LAURO 1990 TESTO E AUDIO

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

Lei vuole perdersi

è dal cuore diverso sì

dice strappalo ed incendiami

quest’amore è farsi a pezzi sì

come amarsi fosse possedere te

o fosse avere fosse ossessione per te

fosse morire con nessun cabriolet

dolci se vuoi stanze di hotel

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

Non chiamarmi amore

non chiamarlo tradimento

non chiamarlo passione

non chiamarlo neanche sesso

non chiamarlo delusione

non chiamarlo sentimento

non chiamarmi amore

non richiamerò prometto

Non la chiamo confusione

tu non la chiamerai sospetto

non la chiamerò pressione

tu non lo chiamerai disprezzo

non chiamarla esitazione

non lo chiamerò dispetto

non lo chiamerò rancore

non chiamarlo fallimento

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

Io no, io no, io no, io no, io no

io non dirò che muoio

io no, per te, io no, io no per lei

io non dirò che muoio

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da

sei solo una poesia per te

non sai niente di me

l’inferno che è in me

non c’è amore, non c’è fine, non ci sei

che poi è solo quello che per te vorrei

La da da dee da da da da

La da da dee da da da da

La da da dee da

La da da da dee da

La dee da da da da da