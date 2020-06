In Copertina

Anteprima Video: la rassegnazione di vivere senza slanci nel singolo “Capotreno” di Andrea Biagioni

E' uscito "Capotreno", il nuovo singolo di Andrea Biagioni tratto dall'album "Pranzo di famiglia". Il video è in anteprima su All Music Italia.

Certificazioni FIMI settimana #24: Ghali è platino con l'album. Certificazioni anche per Tiziano Ferro e Marracash

La spinta del feat. con Fedez porta Cara alla sua prima certificazione.

X Factor: i top e i flop tra i giudici delle 13 edizioni del talent

Sono stati annunciati i nomi dei giudici di X Factor 2020. Ma quali sono stati i risultati dei 20 giudici delle prime 13 edizioni? Lo scopriamo in questo articolo.

Classifica Spotify Settimana #24: in testa Irama e Saimon, ma entra anche Jarabe De Palo

La classifica Spotify Top 20 di questa settimana premia Irama, che riesce a fermare l'ondata Tedua. Nella viral primo Saimon, ma entrano anche alcuni brani di Pau Dones.

Le pagelle del critico musicale ai nuovo singoli in uscita il 12 giugno 2020

Boomdabash & Alessandra Amoroso, Martina Beltrami, Tedua & Rkomi, DrefGold & Sfera Ebbasta.

Concerti 2020: Paul McCartney contro i Voucher. Il Ministro Franceschini: "Se ne occuperà il governo..."

A sollevare il polverone è stato McCartney. Pronta la replica di D'Alessandro e Galli ma il ministro Franceschini.

Hell Raton, Dj, rapper e fondatore di Machete, è la scommessa di X Factor 2020

Scopriamo meglio il passato artistico (e il futuro) della nuova scommessa di X Factor.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Andrea Nardinocchi intervista: "Potete stare tranquilli che la musica non si esaurirà mai"

Intervista ad Andrea Nardinocchi, il cantautore rinasce con il nuovo album dopo un periodo difficile.

Tia Airoldi intervista: "Scrivo per andare a colpire le corde di chi ascolta"

Il nuovo singolo dell'artista, isn't it fine è esploso come colonna sonora di un noto spot.

Videointervista a Jurijgami: “Sono orgoglioso della strada che ha preso il mio progetto”

Nonostante le difficoltà del lockdown, il cantautore Jurijgami non ha mai perso il sorriso. Ha annunciato la firma di un contratto con Universal.

Videointervista ai Legno: “La scatola è il nostro biglietto da visita”

E' uscito il nuovo singolo dei Legno Instagrammare. Per l'occasione il duo ha coinvolto la band bolognese rovere per un duetto... natuale!.

Videointervista a Nina Zilli: “Mi piace andare alla ricerca del suono”

E' uscito il nuovo singolo di Nina Zilli Schiacciacuore feat. Nitro. Una storia d'amore che coinvolge anche il nostro pianeta e... Madre Natura.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Ripartono i concerti in Veneto per volere del Governatore Zaia. È la scelta giusta?

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

La musica di Achille Lauro, fluida come il suo personaggio, si butta negli anni '60 con "Bam Bam Twist"

Continua l'evoluzione artistica di Lauro all'insegna dell'imprevedibilità musicale.

Chiara Galiazzo: in arrivo il nuovo singolo “Non avevano ragione i Maya”

Sarà disponibile dal 19 giugno il nuovo singolo di Chiara Galiazzo "Non avevano ragione i Maya", estratto dal nuovo album in arrivo a luglio.

Gianna Nannini reinterpreta “La Donna Cannone” di Francesco De Gregori

E' ora in programmazione radiofonica la nuova versione de La Donna Cannone di Francesco De Gregori reinterpretata da Gianna Nannini per I Love My Radio.

Zucchero Sugar Fornaciari: rinviati alla primavera 2021 i quattordici show all'Arena di Verona

A causa delle regole conseguenti all'emergenza sanitaria, sono stati rimandati al 2021 i concerti di Zucchero all'Arena di Verona originariamente previsti tra settembre e ottobre.

Timoria: “2020 Speedball”, la versione rimasterizzata dello storico album

A un quarto di secolo dalla pubblicazione dell'album dei Timoria 2020 Speedball, uscirà una nuova versione rimasterizzata. .

Samuel: un secret show per presentare una speciale versione de “Il Codice Della Bellezza”

Si svolgerà il 15 giugno un secret show per presentare una speciale versione orchestrale dell'album di Samuel Il Codice della Bellezza registrata con Bandakadabra.

La musica ritorna a settembre, annunciati Power Hits Estate di Rtl 102.5 e i Music Awards

Il primo si svolgerà a fine agosto mentre i Music Awards slittanno da giugno a settembre.

Spaghetti Unplugged Show, il 15 Giugno alle 21 live in streaming

Dopo una breve pausa, torna l'appuntamento con lo Web Show Spaghetti Unplugged. Tra gli ospiti della prima puntata i Viito.

Radio Zeta, la radio con una programmazione attenta per la "Generazione futuro"

Spesso critichiamo la poca attenzione delle radio per gli emergenti, ma è doveroso elogiare quando qualcuno fa qualcosa di diverso.

Takagi e Ketra il nuovo tormentone è "Ciclone" con Mariah e Gipsy Kings

Il duo di Producer è riuscito questa volta a depistare tutti sulle collaborazioni per il singolo estivo.

Biondo si prepara all'estate imminente con un nuovo singolo, "Bali e Dubai"

Il brano arriva su tutte le piattaforme digitali a distanza di sei mesi dall'ultimo singolo, "Tira", che ha collezionato oltre 2 milioni di stream.

Gué Pequeno e Shablo: un brano inedito per il contest Red Bull 64 Bars (Testo e Audio)

Gué Pequeno e Shablo sono stati coinvolti nel contest Red Bull 64 Bars, che prevede l'incontro di un MC e un beatmaker per comporre 64 barre.

Briga: fuori la versione originale di “In Rotta per Perdere Te” aspettando l'album del decennale

E' uscita per Honiro Label la versione originale del singolo di Briga In Rotta per Perdere Te, prodotto da Dj Raw. Aspettando l'album per celebrare 10 anni di musica.

Buon Compleanno Gianna Nannini: le 15 canzoni top della carriera

Il 14 giugno è il giorno del 66° compleanno di Gianna Nannini. Scopriamo le 15 canzoni più importanti della carriera della cantautrice senese.

Auditorium Reloaded: i live della Capitale ripartono il 2 luglio

Prenderà il via con i concerti di Max Gazzè Auditorium Reloaded, la rassegna organizzata da della Fondazione Musica per Roma.

News

dalla discografia

Daniele Coro e Warner Chappell annunciato il rinnovo del contratto in esclusiva

Federica Camba: rinnovata la collaborazione con Warner Chappell Music Italiana

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovo singoli in uscita il 12 giugno 2020

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 12 giugno

Sondaggi

Amici Speciali - Sondaggio: in attesa della finale scegli il tuo vincitore!

Testo & ConTESTO

AMICI SPECIALI: TESTO & CONTESTO sugli inediti degli artisti in gara

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Anteprima Video: la rassegnazione di vivere senza slanci nel singolo “Capotreno” di Andrea Biagioni

I Mons cantano l'incertezza delle scelte nel brano L'ultima volta

Tommaso Zazzi trova ciò che cercava: "La soluzione giusta"

La Luna torna con "Girotondo", un brano alla conquista della felicità

Blank e Ali3n: fuori la raccolta di 5 brani “lockdown freestyles”

Le Opposite lanciano il brano "Iron Man" per chi combatte e sogna

Certificazioni FIMI settimana #24: Ghali è platino con l'album. Certificazioni anche per Tiziano Ferro e Marracash

Classifica Spotify Settimana #24: in testa Irama e Saimon, ma entra anche Jarabe De Palo

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #24: guidano Tedua, Irama e De Andrè & Pfm

Classifica Radio Earone Settimana #24: The Weeknd primo, ma Ghali segue a ruota

Certificazioni FIMI settimana #23: Battiato, tha Supreme, Marracash, Brunori Sas e...

Classifica Spotify Settimana #23: il nuovo re è il vincitore di Amici Speciali Irama

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Jurijgami Intervista

Legno Intervista Instagrammare

Francesco Renga Intervista Diretta Instagram

Random Intervista Montagne Russe

Nek Intervista Diretta Instagram

Nina Zilli Intervista Schiacciacuore

Arisa Intervista Nucleare

Colapesce e Dimartino Intervista I Mortali

Luna Intervista Diretta Instagram

Bugo Intervista Diretta Instagram

Sergio Sylvestre Intervista Story Of My Life

Perturbazione Intervista (Dis)amore