Tracklist e data di uscita di “Universale”, il primo EP di Aaron

Aaron album, tutti i dettagli del primo disco del cantante di Amici 22.

Uscirà il 5 giugno per Artist First Universale il primo EP di Edoardo Boari, meglio conosciuto grazie ad Amici di Maria De Filippi come Aaron.

Classe 2005 il cantautore e musicista è nato a Nocera Umbra, vicino a Perugia.

Non ha mai preso un aereo, ma ha sempre coltivato la passione per la musica, sua migliore amica sin dall’infanzia. Aaron si descrive come un ragazzo che soffre d’ansia e trova conforto nel ballo e nella scrittura di canzoni; soprattutto quando canta sente di esprimere pienamente sé stesso ed essere vero: considera la musica come un rifugio assoluto in cui proteggersi e ritrovarsi.

Nel suo disco trovano spazio Universale, primo singolo presentato ad Amici prodotto da Zef e Starchild, e gli altri brani presentati nel programma: Baciami e ballami prodotto da Riccardo Brizi e Mi prenderò cura di te scritto e prodotto dal produttore di Irama, Giulio Nenna. Presente ovviamente anche l’ultimo inedito presentato, Visione led oltre all’inedito Bianco luna e alla versione live di Per due che come noi di Brunori Sas.

A seguire tracklist e link per prenotare la versione autografata.