Il viaggio musicale di 9OVA: dal freestyle al primo EP, “L’Estremità del cerchio”

Dopo i singoli Ragazzi Sensibili e Gipsy arriva a marzo 2025 il primo EP di 9OVA, rapper varesino classe 2001. Il progetto si intitola L’estremità del cerchio.

Lorenzo Fumasi sin da bambino cresce circondato dalla musica: ricorda ancora quando in macchina erano gli album di Michael Jackson a far da colonna sonora dei viaggi di famiglia, di cui ancora oggi ne conserva le vecchie cassette del padre.

A soli 10 anni, Lorenzo inizia a suonare il basso, spinto dal desiderio di non limitarsi ad essere solo un ascoltatore, ma di far della musica la sua arte. Proprio per questo, inizia presto ad esibirsi con la sua band nei locali della provincia, muovendo così i primi passi nel mondo della musica.

L’amore per l’hip-hop, invece, nasce in strada, quando sfidava gli amici nelle gare di freestyle per le vie del centro. È in questo periodo che sente l’esigenza di trovare un nome d’arte che possa rappresentare al meglio l’artista che è in lui.

Musicista oltre che rapper, 9OVA ha la straordinaria capacità di ritrarre il quotidiano con uno sguardo del tutto personale, trasformandolo in qualcosa di unico e profondo. Nei suoi brani racconta storie semplici, ma cariche di significato, descrivendo emozioni e situazioni che tutti possono riconoscere, ma che lui sa cogliere e restituire con un’originalità che le rende nuove.

9ova, dal freestyle al primo ep

In questo lavoro, fuori dal 14 marzo per No Face/Warner Music, l’artista scende in campo tutta la sua autenticità. Ogni barra è un frammento di vita, un’istantanea di pensieri ed emozioni che parlano a chi sa ascoltare.

L’estremità del cerchio vuole rappresentare il passaggio dalla provincia, intesa come “estremità”, al centro del “cerchio”, ovvero Milano.

Partendo dalle strade della sua città, il rapper arriva dritto al cuore, spaziando da riflessioni intime e sincere a temi più universali: quelli con cui ognuno di noi può identificarsi. Così, 9ova riesce a raccontare la provincia con uno sguardo più ampio, quello di chi sa sognare e guardare oltre i confini.

Se già in Gipsy aveva sviscerato il significato di “casa”, non quella determinata da quattro mura, ma dalle persone che ci circondano e che ci aiutano a costruire la nostra realtà, in Ragazzi Sensibili aveva dato voce a ciò che prende vita nei suoi pensieri, tra sogni, desideri e fantasie.

E ora grazie alle nuove canzoni contenute nell’EP il racconto di 9OVA trova modo di ampliarsi con un progetto discografico completo.