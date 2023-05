In arrivo “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la serie tv sulla storia degli 883. Ecco come e quando partecipare ai casting

La storia degli 883 diventerà presto una serie tv prodotta da Sky, un “Dramedy” che ripercorrere il percorso artistico e personale di Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero gli 883 E per Hanno ucciso l’Uomo Ragno la Vera storia degli 883, questo il titolo provvisorio, sono aperti i casting a Pavia.

Alla guida del progetto ci sarà il regista Sydney Sibilia, colui che ha già lanciato il film Mixed by Erry (vedi qui), una serie che racconterà la storia di due normali ragazzi di provincia che, dopo l’incontro con Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, riescono a raggiungere il loro sogno di fare musica diventando icone dei ragazzi degli anni ’90 e non solo.

Dalla mitica Sala giochi del Jolly Blue fino alla ragazza, Regina del Celebrità, che ballava sul cubo della discoteca di via Cravos,

883 serie tv i casting

Per ricreare l’immaginario di inizio anni ’90 in cui Max e Mauro hanno mosso i primi passi si stanno cercando auto, motorini e biciclette che venivano usati in quegli anni.

E per fare in modo che questo viaggio nella provincia italiana all’insegna del sogno americano, dei supereroi dei fumetti Marvel e della mitica Harley Davidson, prenda vita si cercando comparse. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 giugno, dalle 14 alle 19, e giovedì 8 giugno, dalle 9 alle 19, nell’Auditorium di palazzo San Tommaso a Pavia.

Le riprese della serie tv sugli 883 si terranno tra fine giugno e fine luglio.

Valentina Barato, responsabile del casting, specifica: “Cerchiamo comparse e delle figurazioni speciali, persone che potranno anche avere qualche battuta. Tra i requisiti richiesti, non avere tatuaggi e portare ancora un taglio di capelli anni ’90. Crediamo che molti parteciperanno al casting e non vedranno l’ora di rituffarsi negli anni della loro adolescenza”.