di
All Music Italia
News
Condividi su:

Targa Tenco 2026 a 80 Buon compleanno Ivan: premiato l’omaggio di Filippo Graziani al padre

80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) vince la Targa Tenco 2026 come miglior album a progetto.

News di All Music Italia
Filippo Graziani, vincitore della Targa Tenco 2026 come miglior album a progetto
Condividi su:

Il disco live 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) ha vinto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto. Trattandosi di una categoria che premia il produttore, il riconoscimento va al lavoro di Filippo Graziani, alla produzione e alla direzione artistica del disco e dell’evento, e a IMARTS, che ha ideato, prodotto e organizzato l’intero percorso con la collaborazione di Dorina Gelmi (TATO MUSIC), manager dell’artista.

80 Buon compleanno Ivan vince la Targa Tenco

Il progetto nasce nel 2025 come OTTANTA. Buon Compleanno Ivan, una festa di compleanno itinerante per celebrare gli ottant’anni dalla nascita di Ivan Graziani. Nella sua prima fase il tour tocca sei teatri, tra Rimini, Milano, Roma, Firenze, Bologna e Ancona, ognuno con un ospite diverso ad affiancare Filippo su alcuni brani: Federico Mecozzi, Manuel Agnelli, Irene Grandi, Mario Biondi e Raphael Gualazzi.

Di fronte a una richiesta crescente, il percorso prosegue e culmina il 29 agosto 2025 a Teramo, città natale di Ivan, dove il tour si fonde con lo storico Premio Pigro in Piazza Martiri della Libertà. Sul palco, insieme a Filippo e alla sua band, Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora reinterpretano il repertorio di Ivan, con la reunion della band storica di Cicli e Tricicli (Carlo Simonari, Bip Gismondi, Pasquale Venditto) nei brani Solo Arte e Prudenza Mai. È quella serata a diventare il disco premiato, uscito il 12 dicembre 2025 per Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy.

Le parole di Filippo Graziani

Queste le dichiarazioni di Filippo Graziani dopo la vittoria della Targa:

«Questo premio arriva a un progetto che è nato come una festa di compleanno e in qualche modo continua ad esserlo. Vederlo riconosciuto come Miglior Album a Progetto, proprio nel luogo che più conta per la canzone d’autore, significa che il modo in cui abbiamo scelto di raccontare la musica di mio padre ha trovato ascolto ed è una grande gioia per me e la mia famiglia. Questa Targa è di tutti quelli che sono saliti sul palco a Teramo, gli ospiti e i musicisti che hanno prestato la loro arte e reso il concerto memorabile, di Marco Battistini che mi ha affiancato e mixato il disco e di IMARTS e tutto il suo team, che hanno creduto nel progetto dal primo giorno».

La Targa conferma le qualità di Filippo Graziani non solo come performer, capacità già riconosciuta nei suoi progetti dedicati al padre, ma anche come direttore artistico e produttore: è sua la visione che ha tenuto insieme ospiti, band e repertorio, trasformando una serie di concerti in un unico racconto coerente e, infine, in un disco. Il riconoscimento si aggiunge all’albo dei premiati di quest’anno: qui trovate tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2026.

Il progetto continua e il nuovo album di inediti

Oggi il progetto continua a vivere sul palco: OTTANTA. Buon Compleanno Ivan prosegue per tutta l’estate 2026 in una forma più raccolta, incentrata su Filippo e la sua band, con date in tutta Italia.

Un riconoscimento che arriva anche in un momento chiave del percorso personale di Filippo come autore. Dopo gli anni dedicati all’eredità paterna, ha avviato il cammino verso un nuovo album di inediti, in uscita in autunno per INRI Records, a quasi dieci anni da Sala Giochi, anticipato dal singolo Povero Me, già eseguito dal vivo nelle date in corso.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 10 luglio 2026: Blanco, Birthh, Seltsam, Valerio Scanu e Rondodasosa 1

Pagelle Nuovi Singoli 10 luglio: Birthh (7½), Blanco e Jacopo ET (7), Le-One e Rondodasosa (2)
Sfera Ebbasta seduto in auto in uno stadio, foto legata all'annuncio del nuovo album 2026 2

Sfera Ebbasta canta l'inedito a San Siro e annuncia il nuovo album fuori a settembre 2026
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 3

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Locandina ufficiale del tour Ultimo Stadi 2027, La favola continua 4

Ultimo, oltre 500.000 biglietti in meno di 24 ore per gli stadi 2027: tutti i prezzi de La Favola continua data per data
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 5

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 6

Max Pezzali chiude a San Siro il tour italiano più venduto del 2026
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 7

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 8

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
New Music Friday settimana 28 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 28 del 2026
Fabio Rovazzi, Ilary Blasi e Daniele Battaglia conduttori di Battiti Live 2026 10

Battiti Live 2026, la scaletta della seconda puntata del 9 luglio: tutti i cantanti in onda su Canale 5

Cerca su A.M.I.