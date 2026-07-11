Il disco live 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) ha vinto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto. Trattandosi di una categoria che premia il produttore, il riconoscimento va al lavoro di Filippo Graziani, alla produzione e alla direzione artistica del disco e dell’evento, e a IMARTS, che ha ideato, prodotto e organizzato l’intero percorso con la collaborazione di Dorina Gelmi (TATO MUSIC), manager dell’artista.

80 Buon compleanno Ivan vince la Targa Tenco

Il progetto nasce nel 2025 come OTTANTA. Buon Compleanno Ivan, una festa di compleanno itinerante per celebrare gli ottant’anni dalla nascita di Ivan Graziani. Nella sua prima fase il tour tocca sei teatri, tra Rimini, Milano, Roma, Firenze, Bologna e Ancona, ognuno con un ospite diverso ad affiancare Filippo su alcuni brani: Federico Mecozzi, Manuel Agnelli, Irene Grandi, Mario Biondi e Raphael Gualazzi.

Di fronte a una richiesta crescente, il percorso prosegue e culmina il 29 agosto 2025 a Teramo, città natale di Ivan, dove il tour si fonde con lo storico Premio Pigro in Piazza Martiri della Libertà. Sul palco, insieme a Filippo e alla sua band, Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora reinterpretano il repertorio di Ivan, con la reunion della band storica di Cicli e Tricicli (Carlo Simonari, Bip Gismondi, Pasquale Venditto) nei brani Solo Arte e Prudenza Mai. È quella serata a diventare il disco premiato, uscito il 12 dicembre 2025 per Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy.

Le parole di Filippo Graziani

Queste le dichiarazioni di Filippo Graziani dopo la vittoria della Targa:

«Questo premio arriva a un progetto che è nato come una festa di compleanno e in qualche modo continua ad esserlo. Vederlo riconosciuto come Miglior Album a Progetto, proprio nel luogo che più conta per la canzone d’autore, significa che il modo in cui abbiamo scelto di raccontare la musica di mio padre ha trovato ascolto ed è una grande gioia per me e la mia famiglia. Questa Targa è di tutti quelli che sono saliti sul palco a Teramo, gli ospiti e i musicisti che hanno prestato la loro arte e reso il concerto memorabile, di Marco Battistini che mi ha affiancato e mixato il disco e di IMARTS e tutto il suo team, che hanno creduto nel progetto dal primo giorno».

La Targa conferma le qualità di Filippo Graziani non solo come performer, capacità già riconosciuta nei suoi progetti dedicati al padre, ma anche come direttore artistico e produttore: è sua la visione che ha tenuto insieme ospiti, band e repertorio, trasformando una serie di concerti in un unico racconto coerente e, infine, in un disco. Il riconoscimento si aggiunge all’albo dei premiati di quest’anno: qui trovate tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2026.

Il progetto continua e il nuovo album di inediti

Oggi il progetto continua a vivere sul palco: OTTANTA. Buon Compleanno Ivan prosegue per tutta l’estate 2026 in una forma più raccolta, incentrata su Filippo e la sua band, con date in tutta Italia.

Un riconoscimento che arriva anche in un momento chiave del percorso personale di Filippo come autore. Dopo gli anni dedicati all’eredità paterna, ha avviato il cammino verso un nuovo album di inediti, in uscita in autunno per INRI Records, a quasi dieci anni da Sala Giochi, anticipato dal singolo Povero Me, già eseguito dal vivo nelle date in corso.