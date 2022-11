I 2ND Roof con Neima Ezza e Tothemoon reinterpretano “Xdono” di Tiziano Ferro in “Perdonami”

2ND ROOF Perdonami testo del nuovo singolo con Neima Ezza e Tothemoon reinterpretazione dell’iconico brano che lanciò Tiziano Ferro nel 2001, Xdono.

Prendi i 2ND ROOF, duo di produttori multiplatino con base a Milano e Los Angeles (Pietro Miano e Federico Vaccari) che grazie all’internazionalità del loro sound, sono riusciti ad esportare la loro musica anche negli USA e a collaborare con rapper del calibro di Dom Kennedy.

Aggiungici Neima Ezza, rapper con 2.200.000 ascoltatori mensili su Spotify con un’attitudine autentica per il rap e una street credibility perfettamente descritta nei suoi brani, e chiudi il tutto con i ToTheMoon, duo nato dall’unione dei producer e cantautori tedeschi Abaz e X-plosive con oltre 50 riconoscimenti tra certificazioni ORO, PLATINO e DIAMANTE, tra i produttori urban di maggior successo in Europa, e dai loro in mano un brano che ha segnato una svolta nel pop italiano, Xdono di Tiziano Ferro per l’appunto… quello che ne esce è Perdonami, nuovo singolo dei 2ND Roof.

Fuori da venerdì 25 novembre è una reinterpretazione dell’iconica hit pop dei primi anni Duemila che racchiude una dichiarazione di scuse nei confronti di una persona cara che spesso si trova a fare i conti con la vita complicata di chi scrive le strofe del pezzo.

2nd roof perdonami testo del brano con Neima Ezza e Tothemoon

In arrivo il 25 novembre