29Giulio e Affanno pubblicano venerdì 20 novembre Risata Del Supercattivo, un nuovo singolo rap/trap che anticipa il joint EP dei due artisti, in uscita prossimamente. Il brano racconta il rapporto con l’ambizione, il successo e il bisogno di affermarsi in un’industria competitiva, utilizzando l’immaginario dei supercattivi dei fumetti e dei cinecomics.

Tra i due nomi coinvolti, quello di 29Giulio merita un’attenzione particolare. Classe 2001, il rapper ha iniziato a farsi notare nel settembre 2024 attraverso una serie di freestyle, per poi pubblicare Kiki, il suo primo brano ufficiale. Un percorso ancora in fase di definizione, che parte da una formazione musicale diversa da quella che ci si potrebbe aspettare da un artista della scena trap.

29Giulio, dal conservatorio alla trap: le influenze musicali

Prima di avvicinarsi alla scrittura rap, 29Giulio ha iniziato come producer di musica elettronica e ha sviluppato parallelamente una formazione classica frequentando il conservatorio. Due esperienze che hanno contribuito alla costruzione della sua identità musicale e che lo hanno portato, nel tempo, a spostare il proprio interesse verso la produzione di beat e la scrittura.

Le sue influenze sono cambiate progressivamente: dalla musica elettronica è passato alla trap americana, fino ad avvicinarsi soprattutto alla scena europea. Tra i riferimenti più importanti per il suo progetto ci sono oggi il rap francese e quello UK, elementi che si ritrovano nella direzione sonora più diretta e nelle scelte stilistiche che sta sviluppando.

Dai primi freestyle a oggi, il progetto ha iniziato a definire anche una propria identità visiva, accompagnata da un sound più riconoscibile e da una maggiore attenzione alla velocità e alla cura delle produzioni. Risata Del Supercattivo rappresenta un nuovo passaggio di questo percorso, questa volta insieme ad Affanno.

Risata Del Supercattivo, il primo estratto dal joint EP con Affanno

Il singolo si muove tra rap e trap cupa, provocazione e autocelebrazione. Al centro c’è la figura di un antieroe che richiama i villain dei cinecomics: un personaggio esagerato, scorretto e imprevedibile, che trasforma le proprie fragilità in qualcosa da ostentare.

Il ritornello ruota attorno all’immagine del supercattivo e alla trasformazione di ciò che un tempo poteva essere motivo di derisione in un’identità da esibire. Il riferimento al Joker rafforza questo gioco tra caricatura e realtà, mentre sotto la spavalderia emergono insicurezze, alienazione e un rapporto complicato con denaro, successo e relazioni.

Per 29Giulio e Affanno non si tratta di raccontare una realtà in cui il protagonista è davvero invincibile o temuto. Il punto è piuttosto interpretare il personaggio fino in fondo, anche quando la maschera del supercattivo finisce per confondersi con chi la indossa.

Risata Del Supercattivo sarà disponibile da venerdì 20 novembre e rappresenta il primo assaggio del joint EP dei due rapper, atteso prossimamente.