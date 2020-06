Sarà disponibile dal 30 giugno City Of Angels (Nitro Remix), il singolo in cui collaborano due vere e proprie star della musica rap, 24kGoldn e Nitro. L’annuncio è stato dato via social dai due artisti.

Il brano City Of Angels, nella sua versione originale, ha totalizzato 170 milioni di stream, conquistando la Top 20 della Viral Chart globale e la Top 30 della Viral Italia di Spotify e raggiunto la Top 30 dei brani più popolari su TikTok.

Si tratta della hit che ha definitivamente consacrato 24kGoldn, il rapper statunitense che a soli 19 anni ha già collezionato milioni di stream a livello globale.

24KGOLDN E NITRO

City Of Angels (Nitro Remix) sarà disponibile in digitale dal 30 giugno e in radio dal 3 luglio.

24kGoldn ha pubblicato lo scorso novembre l’EP d’esordio Dropped Outta College, nel quale racconta la storia della sua vita da giovane rapper e studente di college, esplorando emozioni, relazioni e sogni che viveva in quel periodo.

L’EP include, oltre al singolo City Of Angels, anche la hit Valentino, che vanta 250 milioni di stream globali.

Lo scorso mese di marzo Dropped Outta College è stato arricchito con altri due remix: City Of Angels Llusion Funk Remix e Valentino Remix feat. Lil Tjay.

Nitro, componente della Machete Crew, ha appena pubblicato l’album Garbage che ha conquistato la vetta della classifica Fimi. Ha poi collaborato con Nina Zilli per il singolo Schiacciacuore (ne abbiamo parlato Qui).

Foto di Nitro di Roberto Graziano Moro