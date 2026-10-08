BIDONVILLE, il nuovo album di inediti dei 24 Grana, esce venerdì 16 ottobre 2026 in fisico e in digitale per La Canzonetta Record. Il disco, che raccoglie 11 brani, arriva nell’anno dei trent’anni di carriera della band napoletana ed è anticipato dal singolo STADERA.

Il pre-order di BIDONVILLE è già attivo sul sito di La Canzonetta. Qui sotto trovate il video ufficiale di STADERA, il singolo uscito il 25 settembre.

BIDONVILLE: un disco su periferie e spazi urbani

In BIDONVILLE i 24 Grana raccontano ciò che accade ai margini, tra le periferie italiane e le bidonville del mondo, per parlare di ciò che riguarda tutti. Il suono è abrasivo e diretto, puntellato da un’elettronica calda e vitale.

“L’idea alla base del disco è quella di raccontare gli spazi urbani ed extraurbani così come vengono vissuti nella contemporaneità. Un insieme di elementi che ne contraddistinguono lo stato di abbandono e marginalità, la rete di relazioni che sottendono le dinamiche sociali di noi abitanti.”

“Le periferie italiane così come le Bidonville disseminate in ogni parte del globo soffrono la precarietà, la mancanza di spazi sociali e di infrastrutture dedicate alla cura delle persone. Vuoti emotivi che generano violenza, sofferenza, disumanizzazione.”

“Dalle ‘stese’ di Napoli alla distruzione di Gaza, le città si trasformano da bellezza a luoghi di sopravvivenza e gli abitanti diventano statistiche, cifre da sovraffollamento”, dichiarano i 24 Grana.

Il suono del disco nasce dalla voglia di dimostrare “che un cambiamento può essere sempre possibile, purché il sangue scorra nelle vene e non per le strade”. La copertina porta la grafica e l’artwork di Manuele Altieri.

Chi sono i 24 Grana

I 24 Grana sono Francesco Di Bella, Armando Cotugno, Renato Minale e Giuseppe Fontanella. Nati a Napoli a metà degli anni Novanta, prendono il nome da un’antica moneta del Regno di Napoli, simbolo del loro legame con la cultura partenopea. Il loro linguaggio unisce rock, dub, reggae ed elettronica, tra napoletano e italiano.

Esordiscono nel 1996 con l’EP omonimo, a cui seguono Loop (1997), Loop Live (1998), Metaversus (1999), K-Album (2001), Overground live (2002) e Underpop (2003). Poi arrivano Ghostwriters (2008) e La stessa barca (2011), registrato a Chicago con Steve Albini. Nella carriera hanno lavorato anche con Daniele Sinigallia.

Dopo la pausa iniziata nel 2011, la band si riunisce nel 2019 e registra agli Abbey Road Studios di Londra il brano inedito che anticipa A Raccolta (2022), disco celebrativo seguito da un tour interamente sold out.

I brani Stai-mai-ccà, Accireme e Carcere sono stati scelti per la colonna sonora del docufilm I Nisidiani, diretto da Riccardo Brun e presentato in anteprima alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nelle Giornate degli Autori (sezione Confronti).