Il Governo con il DDL Bilancio 2022 conferma e stabilizza il Bonus cultura

DDL Bilancio 2022… confermato il Bonus Cultura per i neo 18enni (18 app). Soddisfazione da parte della FIMI.

Nelle sedute del 20 e 30 dicembre il Parlamento ha proseguito e concluso l’esame del disegno di legge e il DDL Bilancio 2022 (AC 3424), dapprima rinnovando la fiducia all’Esecutivo e successivamente licenziandolo definitivamente con 355 voti favorevoli e 45 voti contrari.

Per quanto riguarda il settore è stato stabilizzato e reso permanente 18App – il Bonus Cultura da 500 euro per i neo diciottenni da spendere anche in musica registrata e concerti – con un fondo di ben 230 milioni.

Grande la soddisfazione da parte di Enzo Mazza, CEO della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana)…

Nelle ultime quattro edizioni il Bonus Cultura ha generato, ad oggi, oltre 70 milioni in musica fisica e abbonamenti streaming.

La stabilizzazione della misura, sostenuta dal Governo e approvata con voto bipartisan, è un segnale molto importante per il settore che conferma il valore culturale della musica anche in relazione a settori come cinema ed editoria.

Queste le parole di Mazza. Cliccando qui verrete indirizzati al sito del Bonus Cultura e troverete tutte le informazioni su come usufruirne per musica, teatro, libri, corsi e tante altre attività o beni volti a rendere i giovani sempre più vicini e attenti alla cultura in ogni sua forma.