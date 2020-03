10 HP: “Mantide”, il nuovo album tra influenze cantautorali e rock britannico

Il 20 marzo è uscito Mantide, il nuovo album della band siciliana 10 HP, nata nel 2005 e che negli anni si è distinta partecipando a numerosi contest.

Mantide è un disco che si caratterizza per testi dal forte sapore introspettivo e influenze cantautorali anni ’60/’70, ma anche rock britannico-americano degli anni ’90.

L’album è stato anticipato dai singoli Figli della luna e Mantide, brani che ben rappresentano un progetto che si può definire un concept album, nonostante svariate sfaccettature.

In Mantide la band ha consolidato un sound in cui assumo un ruolo importante basso, chitarra e batteria, ma a cui si è aggiunta in questo caso qualche incursione minimalista di elettronica. Il risultato è un mix di rock graffiante, che però non disdegna sonorità d’oltreoceano. Interessanti anche i riferimenti al pop-rock nostrano, grazie ai testi e le melodie tipiche di una certa forma di cantautorato italiano.

Figli della Luna è accompagnato da un videoclip realizzato da Eleonora Lambo. Il brano è la richiesta d’aiuto di chi è nato in mezzo al niente, di chi scappa dalla guerra o da una vita che non gli appartiene. Un pugno allo stomaco che racconta senza retorica il viaggio intriso di precarietà di chi mette a rischio la propria vita e quella dei propri figli, affinché i loro sogni possano continuare a esistere.

10 HP – MANTIDE – TRACKLIST

1. Figli della luna

2. Se bastasse un segno

3. Hai già venduto l’anima?

4. C’è un mondo

5. Mantide

6. Il sogno di Ulisse

7. Sotto una nuova luce

8. La mia ragione che brucia

9. Nella stanza di Chiara