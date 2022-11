Valerio Scanu, pronto per il suo concerto di Natale, chiede al suo compagno di sposarlo

Sta facendo il giro dei social in queste ore un video ripreso da un amico di Valerio Scanu in cui il cantante, di recente laureatosi in Giurisprudenza, chiede al compagno Luigi Calcara, di sposarlo.

I titoli di siti e giornali ci tengono a sottolineare il dettaglio più irrilevante, cioè che Valerio non ha mai fatto coming out dichiarandosi omosessuale e qualcuno ironizza parlando di segreto di Pulcinella. E vabbè, siamo in Italia del resto…

Ma torniamo alla bella notizia.

Nel video Scanu, circondato dagli amici, si mette in ginocchio davanti a Luigi e apre un astuccio contenente un anello chiedendo al compagno, docente nel dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma, di convolare a nozze con lui.

Una vera sorpresa quella di Valerio Scanu visto che Luigi, è evidente dal video, non si aspettava per niente questo gesto. Nei minuti successivi, scherzando su questa cosa, Valerio ha pubblicato delle storie in cui mostrava il battito del cuore del compagno salire per l’emozione e l’agitazione.

Il cantante 32enne, secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi nel 2009 (anno in cui trionfò Alessandra Amoroso), manca dalle scene musicali, discograficamente parlando, dal 2021 quando pubblicò il singolo Siamo anime.

Nel frattempo Valerio è tornato a studiare raggiungendo un suo sogno, quello di laurearsi in Giurisprudenza. Mercoledì 7 dicembre l’artista sarà impegnato nel suo Concerto di Natale, appuntamento diventato ormai una tradizione romana, al Teatro Roma a partire dalle ore 21.

Nel fare gli auguri alla coppia ecco a seguire il video della proposta.