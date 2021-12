Torna Valerio Scanu con una canzone d'amore per Natale... "Siamo anime" (TESTO e AUDIO)

Valerio Scanu Siamo anime testo e musica firmate da Gabriele Oggiano per nuovo brano, già in tutte le piattaforme digitali, dell’artista sardo.

Da sempre molto legato al Natale, Valerio, non ha voluto lasciarsi sfuggire l’occasione per festeggiarlo in musica anche quest’anno.

Dopo il progetto discografico e cinematografico dello scorso anno, Canto di Natale, quest’anno Scanu ha realizzato la nuova edizione del suo E sarà Natale Show, concerto dall’Auditorium di Roma che quest’anno si è svolto il 6 dicembre, ed ora questa nuova canzone in uscita su etichetta Clodio Music.

Ecco come ne parla Valerio Scanu…

Restiamo nel mood natalizio; quando ascoltai questa canzone me ne innamorai fin da subito, per le sensazioni che mi ha trasmesso. Da una parte l’atmosfera intima del Natale, dall’altra un legame forte d’amore fra presenze e assenze.

Questo brano, inciso nel 2018 da Davide Deiana, parla di una fine che potrebbe essere un nuovo inizio, del resto l’amore si muove anche delle sue circolarità fra costanti e variabili.

L’artista sarà uno dei protagonisti di Nella memoria di Giovanni Paolo II in onda su Raiuno venerdì 24 dicembre alle 23,45.

Valerio Scanu siamo anime testo e audio

Aspetterò Natale scarterò il regalo

lo so benissimo che forse sarà l’ultimo

aolo per questo avrai da me quello che vuoi

hai detto basta e so che poi non basta mai

Ci proveremo ancora, in fondo ci fortifica

se non sarà così, noi volteremo pagina

ma troveremo sempre un modo per sorridere

il tempo in fondo sai ci aiuta a vivere

di questa storia io mi sento dipendente

perché sei tu che riempi giorni cuore e mente

Cercami al confine del mare

chiedimi di gridare il tuo nome

e quei pensieri troppo fragili

affonderanno lenti dentro sabbie mobili

Ci sarà come il sole d’estate

proverò a scaldarti la pelle

siamo due respiri intensi che si cercano

siamo cuori che si perdono e ritrovano

siamo anime che follemente si amano

Siamo più forti di qualsiasi cosa al mondo

per niente invulnerabili o poco fragili

e il mio destino mi riporta ancora a te

mi basta poco ancora, un passo e poi

Ci proveremo ancora, in fondo ci fortifica

lo so sarà così e non volteremo pagina

e troveremo sempre un modo per amarci

ci siamo persi e basta poco a ritrovarci

Cercami al confine del mare

chiedimi di gridare il tuo nome

e quei pensieri troppo fragili

affonderanno lenti dentro sabbie mobili

Ci sarà come il sole d’estate

proverò a scaldarti la pelle

siamo due respiri intensi che si cercano

siamo cuori che si perdono e ritrovano

siamo anime che amano

Lo sai vorrei fermare il tempo

e chiederti un momento

e avere le tue mani al petto

vorrei sentirti ancora addosso

ti prego fallo adesso

Io son qui che ti aspetto

Cercami al confine del mare

chiedimi di gridare il tuo nome

e quei pensieri troppo fragili

affonderanno lenti dentro sabbie mobili

Ci sarai come il sole d’estate

proverai a scaldarmi la pelle

come quei respiri intensi che si cercano

come cuori che si perdono e ritrovano

siamo anime che si amano