Samuele Bersani accerchiato sull'autobus... ed è subito "Spaccacuore" (VIDEO)

Samuele Bersani è un’artista molto particolare capace di scrivere testi complicati, come da lui stesso ammesso in qualche modo nel capolavoro Giudizi universali, come di arrivare al cuore delle persone con brani diretti come Spaccacuore.

Ed è proprio quest’ultimo brano che ha visto il cantautore, reduce dal successo di critica del suo ultimo album, Cinema Bersani, progetto premiato con la Targa Tenco, protagonista di un bellissimo episodio.

Succede che il 30 maggio a Bologna c’è il concerto di un collega cantautore, un altro di quelli bravi, semplici eppure complicati, amati da pubblico e critica… Brunori Sas.

Al ritorno dal concerto i fan del cantautore calabrese incontrano tranquillo in autobus Samuele Bersani, di ritorno anche lui dal concerto e, magicamente (potere della musica) iniziano a intonare insieme Spaccacuore, hit di Samuele Bersani uscita nel 1994, ben 28 anni fa. Un brano che ha conosciuto una seconda vita nel 2006, quando Laura Pausini lo inserì nel suo album Io canto, rendendolo non solo il secondo singolo estratto dall’album, ma una hit in tutto il Sudamerica.

Tornando a Bersani il cantautore non ha saputo resistere e, quasi commosso, ha postato il video di questo inaspettato omaggio sui social commentando…

Tornare a casa in autobus insieme ai fan di Brunori Sas dopo essere stato anc’io al suo bellissimo concerto.

Tra i colleghi che hanno commentato il post di Samuele due grandi interpreti, ma non solo, della musica italiana: Fiorella Mannoia e Paola Turci. Qui a seguire potete vedere con i vostri occhi il video di questo magico momento…