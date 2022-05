Rovazzi lo ha fatto ancora... c'è anche lui in "Obi Wan Kenobi", la nuova serie di Star Wars

Rovazzi, cantante (o non cantante come si dichiara lui), attore, regista, piccolo genio della tecnologia nonché vero e proprio nerd amante dei videogames come delle grandi saghe cinematografiche è riuscito a realizzare, per la terza volta, uno dei suoi sogni legato a Star Wars, la più celebre (insieme a Star Trek) saga di fantascienza cinematografica.

L’artista, che già qualche tempo fa si era tolto una grande soddisfazione vedendo apparire un soldato con le sue fattezze nella nuova espansione del Videogames, Call of duty (Vedi qui), è riuscito ad entrare per la seconda volta in un progetto riguardante Star Wars.

Rovazzi Star Wars

Rovazzi, che nelle scorse settimane ha presenziato negli States, ad Anaheim, all’anteprima della nuova serie Disney+, Obi Wan Kenobi, dopo aver prestato la voce ad uno Stormtrooper (celebri soldati della saga di George Lucas) nella serie The Mandalorian, torna a farlo doppiando nuovamente uno Stormtrooper proprio nella versione italiana della serie Obi Wan Kenobi. La sua “apparizione” è nel secondo episodio della serie che trovate su Disney+.

Tra l’altro la prima volta di Rovazzi nel mondo di Star Wars fu ne L’Ascesa di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams. Insomma Fabio ormai può essere assolutamente definito uno Stormtrooper onorario a tutti gli effetti.