Paola & Chiara in concerto omaggiano Barbara D’Urso, presente, con “Dolceamaro” (VIDEO)

Mentre da settimane è al centro dell’informazione sezione spettacoli per il mancato rinnovo, con tanto di polemiche per non aver potuto salutare il suo pubblico, a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si sta concedendo un’estate tra vacanze e lavoro con una scappatina al concerto di Paola & Chiara.

Le sorelle Iezzi dopo il ritorno in coppia sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Furore hanno lanciato il loro album di duetti, Per sempre, e pubblicato ben tre brani per l’estate: Mare caos, Lambada con i Boomdabash e una nuova versione della super hit Vamos a bailar con Tiziano Ferro e la produzione di Gabry Ponte.

Ora Paola & Chiara sono impegnate con il Per sempre tour e, proprio in una di queste date, quella a Francavilla in Abruzzo, hanno avuto come ospite la celebre conduttrice Barbara D’Urso.

Per omaggiare Maria Carmelita, questo il vero nome della D’Urso, intenta a cantare e ballare sotto palco, le sorelle Iezzi ha decido di intonare il brano inciso da Barbara a inizio degli anni ’80… Dolceamaro.



Scritto da Claudio Gizzi e Fernando Ciucci e lanciato nel 1980, Dolceamaro ha auvto una seconda vita nel 2019 grazie a Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5, che ha deciso di investire su una nuova versione del brano che ha visto la D’Urso duettare con Cristiano Maglioglio (vedi qui).

Durante l’esibizione, diventata virale su TikTok, la conduttrice non ha potuto fare a meno di immortalare il momento inquadrano Paola & Chiara, se stessa e il pubblico. “Siete pazzeschi! È giusto… Tu sei pazzesca!” hanno quindi affermato dal palco le cantanti parlando al pubblico e a Barbara D’Urso.