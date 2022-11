Fedez fa arrabbiare la mamma: sui social lo spoiler del nuovo brano “Crisi di Stato”

Fedez è sempre molto attivo sui social, con la quasi certezza di potrebbe dire che è il più attivo dei cantanti italiani.

E una sua qualità non si può certo dire sia… tenere la bocca chiusa.

In questo sabato mattina di novembre sono molte le cose che ha condiviso con i suoi follower.

Dall’albero di Natale in procinto di cadere che ha fatto sua moglie Chiara Ferragni, fino alle considerazioni sulla sua cicatrice e la nuova musica.

Ma iniziamo dall’argomento frivolo: l’albero di Natale. Pare che a casa dei Ferragnez sia già tempo di festa, in quanto Chiara avrebbe già addobbato (ma lo ha fatto davvero lei?) l’albero di Natale. Un po’ storto, come fa notare lo stesso Fedez che ride all’idea che potrebbe cadere in diretta. Ma soprattutto decisamente in anticipo (“che ansia“, il suo commento), visto che manca oltre un mese alla festività più amata dai bambini.

Altro argomento del giorno è la sua cicatrice, conseguenza dell’intervento chirurgico per la rimozione del tumore a cui si è sottoposto qualche mese fa. Un iniziare odio verso quel segno sulla sua pelle, poi accettato (sono riuscito a vederla come un valore aggiunto) e quasi amato per il suo significato. Ora si sta sottoponendo a dei trattamenti per appiattire la cicatrice che si stava aprendo.

Cercate di essere orgogliosi delle vostre cicatrici.

Infine la musica. Nella mattinata di sabato Fedez si è collegato in diretta su Instagram per spoilerare un nuovo brano, Crisi di Stato. Un nuovo sound che ha dovuto prontamente interrompere perché ca**iato sia dal suo team, sia da sua mamma.

Ricordiamo che attualmente è in rotazione radiofonica Viola, il nuovo singolo di Fedez e Samo.

E voi, siete riusciti ad ascoltare lo spoiler di Fedez?