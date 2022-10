Fedez e Salmo: mistero svelato, Viola è la loro prima collaborazione. Ecco quando esce

Fedez Salmo Viola testo su un sound pop-punk per il primo singolo in coppia dei due rapper.

La notizia che i fan dei due artisti attendevano da giorni è finalmente arrivata: Fedez e Salmo hanno annunciato quest’oggi, 12 ottobre, il loro primo singolo in collaborazione. Una vera e propria sorpresa? Diciamo di sì, più o meno…

Arriverà infatti domani, 14 ottobre dopo l’una di notte, Viola, un brano che vedrà i due rapper (molto diversi fra loro) cantare insieme per la prima volta dopo tanti anni di continue frecciatine reciproche, scontri e di malumori.

Il singolo, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, vanterà un ritmo travolgente, un ritornello da cantare subito dopo il primo ascolto e un giro di chitarra pieno di energia. Ecco gli elementi della canzone, anticipati tramite comunicato stampa dai due cantanti.

Si tratterà, a quanto pare, di una canzone in linea con uno stile molto apprezzato da entrambi i cantanti, quel pop-punk che tanto si discosta dalla trap dei loro ben più giovani colleghi. In Viola, Fedez e Salmo bilanceranno i loro versi su un beat incalzante e frenetico. Viola, infatti, è stata immaginata come un brano che unisce, creato proprio per essere cantato a squarciagola, un po’ come un inno da stadio.

Qui sotto potete recuperare la copertina ufficiale del singolo, testo e audio.

Fedez Salmo Viola testo e audio

Credits foto copertina: Roberto Graziano Moro