Salmo e Fedez in studio di registrazione insieme: cosa bolle in pentola?

Fedez e Salmo, si sa, sono stati a lungo nemici in passato. Per tanto tempo fra i due rapper, agli antipodi a livello musicale, c’è stata parecchia, parecchia maretta: i motivi sono da ritrovarsi principalmente in una vecchia antipatia reciproca, particolarmente marcata se pensiamo a quello che Salmo pensava di Fedez. Lo scorso anno, dopo aver organizzato il live “illegale” di Salmo a Olbia, il cantante di Playlist aveva caricato una serie di Stories durissime nei confronti del collega, dichiarando senza troppi giri di parole “che gli stava sul c****”.

Poi però qualcosa è cambiato. Pare che sia successo tutto proprio in questi ultimissimi mesi: dopo che Fedez aveva rivelato al mondo intero di avere un tumore tra i due è iniziato un lento e graduale riavvicinamento. A confermare la rinnovata amicizia era stato Fedez stesso, nel corso di una recente diretta streaming sul suo profilo Instagram. Adesso, però, si aggiunge al quadro un elemento ulteriore.

Fedez e Salmo, infatti, hanno deciso di pubblicare un video insieme in studio di registrazione. La clip, che ha già raccolto migliaia di like, ci presenta i due artisti affiatati e impegnati a suonare un pezzo alla chitarra. Non è dato sapere di che canzone si tratti, né se questo video rappresenti un qualche indizio rispetto ad un eventuale nuovo progetto discografico. Difficile pensare per ora ad un Comunisti col rolex parte 2, ma sognare un imminente duetto è dopo tutto lecito.

Qui sotto il video di quello che i due artisti hanno combinato nelle scorse ore.

La video collaborazione fra Fedez e Salmo

Un bel segnale, tra l’altro, è il fatto che sotto al post di Fedez siano apparse le reazioni entusiaste di Doom Entertaiment e di Spotify Italia. Due indizi fanno una prova? Staremo a vedere: quel che è più importante, è che fra i due sia tornato il sereno dopo la lunga tempesta.