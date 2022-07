Fedez a Selvaggia Lucarelli: "Non pensare di essere migliore di me... ricordati di quando insultavi un neonato"

Non conosce tregua la penna di Selvaggia Lucarelli che, anche questa volta non ha perso l’occasione per attaccare Fedez. Solo che questa volta il rapper, trovatosi da solo in casa senza la moglie, ha deciso di rispondere per le rime alla giornalista e blogger.

L’attacco della Lucarelli questa volta parte per un video che Fedez ha realizzato con l’addetto alla security del Love Mi diventato virale per una serie di espressioni divertentissime filmate da qualcuno del pubblico durante le esibizioni dei rapper al live di Milano.

Lui, Ivano Monzani, è conosciuto da chiunque lavori nel campo della musica, dagli artisti alla stampa passando per gli addetti alla produzione dei tour in quanto uno dei più instancabili lavoratori del settore. Qui a seguire uno dei tanti video postati in rete.

Succede quindi che Fedez posta un video con Ivano e la Lucarelli lo riprende nelle sue storie Instagram usando queste parole:

“Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto“

A questo punto Fedez ha ripreso la storia commentando inizialmente solo con un “Da che pulpito…” per poi aggiungere:

“Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti“

Il video di Fedez per Selvaggia Lucarelli

Non essendo il primo attacco nei suoi confronti da parte della giornalista, Federico ha deciso di rispondere in un modo ancor più netto sottolineando che, lui e Selvaggia, non sono poi tanto diversi dalla visione che lei ha di lui:

“Perché essere pretestuosi significa aggrapparsi a qualsiasi cosa. Io ho visto una persona che conosco da anni che è diventata un meme vivente, ci ho fatto un video di 10 secondi e quindi? Sono un mostro che cavalca… ma anche se fosse tu fai la stessa cosa, tu fai di peggio.“

Seguono quindi una serie di contenuti del 2019 in cui i siti titolano: “Selvaggia Lucarelli e i Social – Vi spiego come combattere il Reveng Porn.” subito seguiti dalle immagini di un programma tv del 2016 con Santoro in cui il conduttore presenta così la Lucarelli: “Tu sei famosa per aver promosso il famoso video hard di Belen. Tu ne sei venuta a conoscenza, hai diffuso un po’ questa notizia…”

Fedez continua quindi così:

“E siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che oggi qua non c’è mia moglie a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito Selvaggia, io e te purtroppo non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute del mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Ma potrei andare avanti veramente all’infinito. Quindi io la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai che ti riesce benissimo.“

La Lucarelli si è limitata a commentare in una storia con queste parole:

“E niente, se discuti con Salmo, lui vuole anche essere Salmo. Non ce la fa a non essere la notizia. Quindi ignoriamo, passiamo alle cose incredibili…“

Il riferimento è ad una polemica con annessa risposta decisamente poco carina da parte di Salmo nei confronti di Selvaggia. dIl rapper, in risposta ad un follower che gli chiedeva del suo concerto abusivo, rispondeva: “Chiedi alla Sucarelli”.