LOVE MI: la festa di Fedez dalla Generazione Z per la Generazione Z

Love Mi: Fedez non sbaglia un colpo.

LOVE MI è un’occasione per fare beneficenza, raccogliere fondi per un progetto importante (attivo il numero 45595 per donare), per i bambini con importanti problemi neurologici.

Una festa di musica, una festa della gente che torna a ballare dopo due anni e mezzo di restrizioni (anche se non è ancora finita, si vede la luce).

LOVE MI – MEDIASET INFINITY

Una festa dove giovani artisti salgono su un palco importante per la prima volta e preparano la scena ai colleghi più noti. Caneda, Mydrama, Frada, Cara, Paulo e Beba vanno in onda in streaming su Mediaset Infinity, prima di passare la palla a Italia 1 che tramette lo show in diretta.

Foto di Francesco Prandoni.

Una festa pensata per la Generazione Z, fatta dalla Generazione Z con qualche incursione di Millennials (Fedez per primo, ma anche Dargen D’Amico) e un fuori quota, J-Ax.

La gente, tantissimi ragazzi giovanissimi, riempiono le prime file dal mattino, nonostante a Milano sia una giornata calda e piovosa allo stesso tempo.

ITALIA 1

Rosa Chemical, Rose Villain e il DJ Set di Miles e Anna.

Poi Mara Sattei che, dopo la sua esibizione, si aggira tra il pubblico per shakerare…

Foto: Francesco Prandoni

Poi Nitro col suo messaggio Keep Abortion Safe and Legal, un chiaro riferimento a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti.

Vegas Jones e Ariete, ma il pubblico si scalda ed esplode quando Elenoir Casalegno e Aurora Ramazzotti annunciano i tre artisti che si esibiranno uno dietro l’altro: Rhove, Paki e Shiva. Non pervenuta l’esibizione di Rhove con Ghali su Compliqué.

Foto: Francesco Prandoni

Dargen D’Amico porta sul palco Rkomi per cantare Maleducata e poi, a cappella, fa Io quello che credo, prima di lasciarsi andare nella hot sanremese Dove si balla.

Myss Keta arriva col suo mistero e canta Finimondo, Scandalosa, Pazzeska e Piena, con la regia che ogni tanto inquadra Chiara Ferragni nel backstage.

Seguono altri due esponenti della musica milanese: Lazza “cresciuto” a fare freestyle sul muretto di San Babila e Ghali, rappresentante della nuova Milano e della nuova Italia che mischia culture che vanno oltre i confini nazionali.

Ghali, Rohve e Shiva annunciano un nuovo pezzo insieme, Compliquè. Fuori a mezzanotte. LEGGI QUI

