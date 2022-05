Blanco rimane un'altra volta in mutande tra le strade di New York... ecco perché!

Blanco in mutande video e foto… ma perché???

Negli scorsi giorni ha fatto il giro del web il video di Blanco che, petto nudo e solo jeans e mutande indosso, si buttava in una fontana a New York con 2 gradi di temperatura (ne abbiamo parlato in Musica leggerissima qui). Ora il motivo del folle, ma non per Blanchitobebe, gesto è stato svelato.

In questi giorni infatti ha postato altre foto e video in cui, semplicemente in mutande, cammina per le strade della grande mela sotto lo sguardo stupefatto dei passanti. Con Mutande rigorosamente Calvin Klein.

È proprio questo infatti il motivo dietro alle ultime follie newyorkesi di Blanco… il ragazzo è il testimonial della nuova campagna pubblicitaria della nota azienda.

Il reparto marketing di Calvin Klein ha scelto infatti di puntare sul volto più giovane e trasgressivo della musica italiana e, cavalcando la sua sana follia, gli ha chiesto di tuffarsi in una fontana, di correre per strada in mutande e mangiare una pizza da Joe’s Pizza.

Un viaggio a tappe per la grande metropoli documentato dalla pagina Instagram dell’azienda come potete vedere qui a seguire

Blanco in mutande video e foto

La star italiana Blanco visita per la prima volta la grande mela. FERMATA UNO: WASHINGTON SQUARE PARK. Dove pensi che finirà la serata?

Come si dice fame in italiano? 🍕 SECONDA TAPPA: JOE’S PIZZA.

Sì è vero, abbiamo pagato Blanco per correre in giro per Times Square in mutande… ULTIMA FERMATA: 🥨📍

