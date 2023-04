Blanco, parla Giulia Lisioli (la ex, quella della canzone): “Sono spiazzata, non me la sono sentita di ascoltarla”

Una settimana fa è uscito il nuovo album di Blanco Innamorato.

Uno dei brani che sta facendo più discutere in rete è Giulia. La canzone è dedicata alla storia che il cantautore ha avuto con Giulia Lisioli terminata poco dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Brividi insieme a Mahmood.

All’uscita del disco Blanco ha dedicato un post alla sua fidanzata Martina Valdes per ringraziarla. LEGGI QUI

Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina.

Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono str***o tanto quanto ci tengo.

E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i co***oni ma lasciaglielo fare.

Tu sei un’artista 💋

BLANCO: PARLA LA EX GIULIA

Ma quello che tutti hanno notato è che nella tracklist del nuovo disco c’è una canzone che si chiama Giulia, come la Giulia della storia d’amore finita un anno fa. Quella stessa Giulia che, in un’intervista su TikTok a Magnet Falco, sostiene di non aver neanche ascoltato il brano che porta li suo nome (leggi qui il testo).

Questa canzone non l’ho sentita, del tutto no. Non me la sono sentita, son sincera.

L’ho vista tramite dei social. Penso non sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che si sente, ciò che vuole.

Comunque ci sono rimasta spiazzata.

Non ho pensato chissà che cosa, magari vuole esprimere ciò che è successo, ciò che è stato.

Per come l’ho conosciuto non avrebbe mai fatto questa cosa per hype.

L’album Innamorato è uscito il 14 aprile. e’ stato accompagnato dalla pubblcazione del brano Un briciolo di allegria cantato con Mina. Il singolo è entrato prepotentemente al secondo posto nella Earone Airplay Midweek preceduto solo da Mon Amour di Annalisa.