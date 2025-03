La settimana trash della Mosca: Måneskin a tavola, Elodie saluta la musica, The Kolors le prevendite

La settimana trash della Mosca: credevate che dopo Sanremo il trash si fosse preso una pausa?

Ma figuriamoci!

Tra pigiami in pile, concerti dimezzati, carriere appese e pranzi al mare, il caos non si ferma mai.

E come sempre, la Mosca Tze Tze ronzava nei paraggi, pronta a pungere anche questa settimana.

Dal caso Fedez-Corona, passando per Elodie in fuga dalla musica, fino al ridimensionamento dei The Kolors… ce n’è per tutti i gusti.

E se il gossip scarseggia, tranquilli: ci pensano loro.

O meglio: ci pensa la Mosca.