Tra fughe di capelli e ritiri fantasma sta per iniziare il solito Sanremo

Questa settimana il mondo della musica italiana ci ha regalato momenti di pura poesia. O meglio, di pura confusione. Sulle note di “Si ritira – no è una bugia – ma quasi quasi ci penso” di Fedez, i capelli di Francesca Michielin e i Duran Duran che tornano a Sanremo dopo quarant’anni, eccoci qui, pronti a ronzare sopra il circo della musica nostrana.

“Francesca Michielin e la battaglia contro il rosso: ‘Tinta disperata prima di Sanremo’”

Francesca Michielin, sempre più diva della sincerità, ammette la sua battaglia contro il rosso dei capelli su Threads. “Ho 3 tinte diverse in testa”, scrive, ma niente paura, l’Ariston non è pronto per un look da arcobaleno. Questa settimana, “si tenta la battaglia contro il rosso con un toner”, pregando che “Dio ce la mandi buonaaaa“. Eh, ora non vediamo l’ora di vedere i suoi capelli sul palco di Sanremo. La canzone? Boh, ci penseremo… dopo.

Fedez, Sanremo, il ritiro (forse): tutto vero o solo hype?

In principio fu il rap. Poi la tv. Arrivò poi il podcast. Forse prima la politica. Poi il matrimonio e i figli. E la beneficenza. Poi la separazione e con essa le polemiche. Ora, il ritiro. Anzi, no. Anzi, sì, ma solo un po’.

Sanremo 2025 non è ancora iniziato e siamo già a livelli di caos mai visti. Repubblica lancia il rumor, il suo team smentisce, Fabrizio Corona butta benzina sul fuoco e il pubblico impazzisce. Nel frattempo, il Festival si trasforma in una telenovela e le canzoni passano in secondo piano. Ma se davvero Fedez mollasse tutto all’ultimo minuto, sarebbe un colpo di scena studiato o l’ennesimo imprevisto di un’edizione già fuori controllo? Qui ormai la musica conta meno del gossip, e il bello è che nemmeno Carlo Conti sa più chi tiene le fila di questo teatrino.

Sanremo 2025: tra revival e déjà-vu

Carlo Conti ha fatto il colpaccio: i Duran Duran tornano al Festival di Sanremo dopo 40 anni. Qualcuno grida al miracolo, altri si chiedono se la kermesse sia stata in realtà organizzato negli anni ‘80 e stia arrivando solo ora per colpa dell’ennesimo corriere in ritardo. Nel dubbio, iniziamo a cotonare i capelli… per chi ancora ne ha.

Capo Plaza e il mixtape del secolo

Capo Plaza ha annunciato l’uscita di “Hustle Mixtape Vol.2”, seguito dell’iconico primo volume. La formula è sempre la stessa: soldi, successi e collaborazioni a pioggia. Ormai è chiaro, nel rap italiano non c’è più bisogno di un album, basta una raccolta di featuring a caso e la playlist è servita.

Sanremo e il complotto degli autori onnipresenti

Altro giro, altra polemica. Ancora su Sanremo.

Quest’anno il Festival si presenta con un cast stellare (questione di punti di vista), ma il problema qual è? Che le canzoni le hanno scritte sempre gli stessi. In particolare, Federica Abbate ne ha firmate sette (una in meno con il ritiro di Emis Killa), e apriti cielo: il Codacons è già pronto a chiedere che il prossimo Sanremo sia scritto a sorteggio tra gli studenti di quarta elementare.

E ora godiamoci gli ultimi giorni di quiete prima che scoppi la tempesta sanremese.

Io non sono pronta e tu?

La Mosca Tze Tze