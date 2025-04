La settimana trash della Mosca: Fedez & Clara nuova canzone (9), Emis Killa (8.5), Elodie (8), Morgan predicatore

Sembrava una settimana come le altre, ma il trash non dorme mai.

C’è chi esce di casa, chi esce dallo studio, chi esce di prigione. E c’è anche chi esce con i comunicati sentimentali bianchi su nero.

Nel frattempo, Fedez e Clara fanno esplodere il web con indizi, foto, strofe e una possibile nuova canzone che scatena il toto-feat.

Il tutto mentre Emis Killa si trasforma in oracolo criminale, Morgan sale in montagna per scendere negli abissi, e Elodie si allunga fino a coprire l’intero formato locandina.

Insomma: la Mosca Tzè Tzè ha avuto il suo bel da fare.

Ma come sempre, vola basso… e punge altissimo.