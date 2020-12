Si avvicina la finale di Sanremo Giovani e tra coloro che si giocheranno un posto sul palco dell’Ariston c’è Wrongonyou.

Il cantautore, il cui vero nome è Marco Zitelli, a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione di Milano Parla Piano, il primo album in italiano è pronto a stupire con Lezioni di Volo. Un brano che ha colpito giurie e pubblico che si è piazzata al secondo posto nella prima puntata di AmaSanremo.

Dopo aver pubblicato in inglese l’Ep The Mountain Man e l’album Rebith, Wrongonyou è passato all’italiano trovando pian piano anche una chiave per interpretare al meglio i brani. Un’evoluzione che è evidente in Hollywood, il pezzo uscito a fine estate in cui il cantautore romano è ospite dei Legno.

“Sono tanti i pensieri che mi frullano in testa in questo periodo, primo su tutti, il pensiero che tra 10 giorni sarò sul palco de casinò di #Sanremo per cantare più forte che potrò per arrivare fino all’ariston e realizzare uno dei miei sogni più ambiti! Avrò bisogno di tutto il vostro supporto!”

Questo il messaggio postato da Wrongonyou sui social per ingannare ed esorcizzare l’attesa verso il 17 dicembre.

VIDEOINTERVISTA A WRONGONYOU SANREMO GIOVANI 2020

Abbiamo incontrato virtualmente Wrongonyou per una videointervista a una settimana dalla finale di Sanremo Giovani.