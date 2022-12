Videointervista Will: “In finale a Sanremo Giovani tifo per me e Olly”

Will è giovanissimo, 21 anni, ma ha già fatto parlare molto di se grazie a tutto ciò che ha fatto negli ultimi due anni. A tutto ciò che ha già fatto, e che vi raccontiamo in questo articolo e in questa intervista, il 16 dicembre sarà anche uno dei finalisti di Sanremo Giovani.

Arrivato alle orecchie e agli occhi del grande pubblico grazie alle audition di X Factor 2021, dove Will si è presentato con il suo singolo ‘Estate’ (testo riadattato sulla base di ‘Someone You Loved‘ di Lewis Capaldi), il cantante ha macinato numeri incredibili in radio e sul web negli ultimi mesi.

Il percorso di crescita continua, oggi, con questo traguardo di Sanremo Giovani e della finale che ha raggiunto con il singolo ‘Le Cose Più Importanti‘.

Ai nostri microfoni ci ha raccontato la sua origine ma anche tutto ciò che ha fatto nell’ultimo periodo, a partire dai tre eventi live di metà novembre che gli hanno permesso di avere un approccio diretto con il pubblico che, tra covid e lavoro in studio, non aveva ancora avuto modo di approfondire.

come sarà il sanremo di will

Sul brano scelto da Amadeus: “La canzone parla di una mancanza, che sia un amore o una persona cara. Non voglio dire per chi io l’abbia scritta perché è bello che ognuno ci trovi la propria persona che manca senza condizionamenti. Salirò sul palco portando tutta la sincerità possibile. Voglio comunicare in modo dritto ciò che ho scritto”

Sugli ultimi due anni, partendo proprio dall’esperienza di X Factor: “ho calcato palchi importanti nonostante la giovane età e mi è servito per capire che voglio vivere di musica.”

Su Sanremo Giovani, Will ci ha rivelato di essere fanboy di alcuni suoi rivali e che gli piacerebbe vedere sul palco dell’Ariston, qualora non dovesse riuscire ad approdare tra i 6, Olly: “seguo Olly da tanto e sarebbe bello vederlo tra i big. Quest’anno è davvero tosta”.

C’è spazio anche per parlare del futuro che, però, è vincolato a come andrà il 16 dicembre. “Ci sono due alternative identiche che, però, variano come tempistiche in base a cosa accadrà in finale. Comunque vada, posso assicurare che uscirà tanta musica nuova”.

Ecco la nostra video intervista.