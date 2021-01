E’ uscito Viola Nocenzi, l’omonimo album della cantautrice romana, composto da 7 tracce e anticipato dal singolo Lettera Da Marte (etichetta Santeria e distribuzione Audioglobe).

Si tratta di un album personale, in cui la giovane artista cerca una strada originale per portare un messaggio. Una ricerca sonora importante in cui si nota il lavoro di Gianni Nocenzi che si è occupato di arrangiamenti, produzione artistica, supervisione missaggi, mastering. Al progetto ha collaborato anche Andrea Pettinelli e lo Zoo di Berlino. Vittorio Nocenzi, padre di Viola e fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, è supervisore dell’intero progetto.

Viola regala all’ascoltatore un viaggio dolce e fantastico fra le magiche trame dell’amore e della bellezza, due valori in cui crede fermamente e che sono il fil rouge dell’intero lavoro.

Un progetto fortemente sentito e voluto, passionale e profondo come l’anima della sua autrice, in cui atmosfere e immagini si intrecciano con le risoluzioni armoniche da lei stessa composte, in una miscellanea di pop, rock ed elettronica dal risultato sorprendente ed emozionale.

VIOLA NOCENZI – IL DISCO

“Questo lavoro è la raccolta delle mie emozioni in questi ultimi quattro anni. Emozioni molto intense che mi hanno visto vivere vicissitudini molto importanti. Il tema alla fine è la bellezza e la capacita di stupirsi di fronte alla bellezza, il ‘fanciullino’ che guarda con l’occhio incantato rispetto alla meraviglia che c’è fuori. Mio padre è un grandissimo punto di riferimento, soprattutto umanamente. Devo tutto a lui, dal punto di vista artistico, culturale, emotivo, educativo e formativo. Per quanto concerne il lato artistico, mi ha insegnato che ci può essere una coincidenza tra il valore umano, il valore delle idee e le applicazioni musicali in esse contenute. Mio padre e il Banco sono uno dei motivi per i quali io riesco ad identificarmi nella persona che sono. Sono uno specchio in cui mi rivedo attraverso quelle note che rappresentano la mia stessa vita.”

Queste le parole di Viola Nocenzi per descrivere il disco d’esordio. Prosegue Gianni Nocenzi.

“Confesso, è un classico caso di ‘nipotismo’. Ciò comunque non sarebbe stato sufficiente per convincermi ad accettare questa responsabilità se non avessi trovato le composizioni e i testi di Viola e Alessio autenticamente ispirati, onestamente desiderosi di comunicare emozioni grazie ad una vocalità di enorme duttilità espressiva come quella di mia nipote. Per il resto, il grande piacere di aver avuto al fianco splendidi musicisti come i ragazzi de Lo ZOO di Berlino, pronti alla ricerca ed al rischio nel sound design, aspetti per me fondamentali, con i quali si è creato un team fuori dagli schemi tradizionali della discografia che ha potuto supportare egregiamente il lavoro nella sua interezza, dalla registrazione alla post-produzione, missaggi e mastering. Spero che l’album nella sua completezza possa risultare il lavoro interessante di un’artista ispirata, come io credo lei sia.”

L’album Viola Nocenzi si snoda in 7 brani tutti composti dalla cantautrice insieme ad Alessio Pracanica, eccetto Bellezza firmato interamente da Viola.

Brani che nascono dall’urgenza di comunicare e che raccontano a fondo l’anima della cantante, fatta di estro e fantasia, sensualità e ironia. A fare da tappeto sonoro ai virtuosismi della sua voce in un perfetto mix di pop, rock ed elettronica, miscelati fino a fondersi in una musica che rimanda a suggestioni prog.

“I tempi dispari un po’ ce li ho nel sangue, pur non avendo una formazione prettamente prog. Quante volte mi ritrovo a scrivere i controtempi tipici del prog senza neanche rendermi conto che sono dei controtempi. Il prog è un ambito musicale che mi appartiene a livello genetico. Vedere all’opera mio zio Gianni sulla mia musica, con tutta la sua sensibilità, esperienza e passione, è stata una gioia e un onore che custodirò nel cuore come una delle cose più preziose della mia vita. Lo ZOO di Berlino tutto, musicisti e produttori, sono stati eccezionali. Tutti coloro che hanno creduto in questo progetto sono stati fondamentali a hanno aggiunto valore, a partire da mio fratello Mario Valerio, allo scrittore Alessio Pracanica, ad Audioglobe e Santeria tutta. E, soprattutto, grazie a tutti coloro che mi dedicheranno attenzione e ascolto.”

Conclude Viola Nocenzi.

Questa la tracklist dell’album.

1 – Viola

2 – Lettera da Marte

3 – Colui che ami

4 – Entanglement

5 – Itaca

6 – L’orizzonte degli eventi

7 – Bellezza

VIDEOINTERVISTA A VIOLA NOCENZI

Abbiamo contattato Viola Nocenzi via Zoom per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.