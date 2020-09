Il 25 settembre è il giorno dell’uscita per Virgin Records (Universal Music Italia) del nuovo album di Vale Lambo Come il Mare (ne abbiamo parlato Qui). Il disco sarà disponibile in digitale, ma anche in CD e vinile autografato.

Come il Mare, anticipato dal singolo Statt Zitt, si può definire come un personale racconto degli ultimi due anni di vita dell’artista. Un percorso in cui non manca una nuova presa di coscienza personale, ma anche una dichiarazione d’orgoglio delle proprie origini.

Nelle 16 tracce, in cui compaiono ospiti del calibro di Luchè, Carl Brave, Madman, CoCo, Lele Blade, Franco Ricciardi, Geôlier, Dani Faiv e Nayt, c’è spazio per diverse sfumature. Le diverse personalità artistiche di Vale Lambo sono svelate passo passo, anche grazie a produzioni curate che mettono in risalto le diverse tonalità dei colori della sua anima.

Vale Lambo Come Il Mare non è solo un album, ma anche un docufilm disponibile in esclusiva su Timvision. Il progetto racconta la controversa adolescenza del cantautore-rapper nel quartiere di Secondigliano.

In Vale Lambo Come il mare, realizzato dal regista Cadmea Films con la produzione esecutiva di Chiesa & Partners srl, Universal Music Group, Virgin Music, The Saifam Group srl, Olzemusic srl e con la consulenza artistica di BFM Music, si può cogliere quanto la musica sia al centro della vita dell’artista.

Nel progetto si indaga l’intimità familiare, la relazione con gli amici e alcuni colleghi. Un racconto per immagini che permette di conoscere meglio Vale Lambo, le sue origini e il mondo interiore dal quale sono nate le sue canzoni.

VIDEOINTERVISTA A VALE LAMBO

Abbiamo incontrato Vale Lambo nella sede della sua etichetta discografica per una videointervista di presentazione del progetto.

COME IL MARE – TRACK BY TRACK

Ecco il racconto di Vale Lambo di tutte le 16 tracce dell’album Come il Mare.

01 – ‘NFACCIA

Autore: Valerio Apice in arte Vale Lambo

Interpreti: Vale Lambo e Fire

Produzione: Nicola Vignola in arte Niko Beatz

Questo è l’intro del disco. Volevo un pezzo che mi identificasse a livello di strada e di crescita musicale. Ho mixato la crudeltà delle cose che succedono in strada e dei conscious personali.

02 – PE’ SEMPE

Autore: Valerio Apice in arte Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Produzione: Antonio Lago in arte Yung Snapp

In questo brano desideravo marcare la passione che abbiamo noi napoletani nel dire che tutte le emozioni che proviamo con qualcuno tendiamo a renderle eterne. Il “pe’ sempe”, a Napoli, è un mood reale e sempre attuale.

03 – HOUDINI feat. DANI FAIV

Autori Valerio Apice in arte Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo featuring Daniele Ceccaroni in arte Dani Faiv

Produzione: Antonio Lago – Yung Snapp

Houdinì è un banger. Qui sottolineo la facilità con la quale scompariamo come per magia quando ci va tutto bene o anche quando ci va tutto male. Tipo quando qualcuno fa le tarantelle [nello slang metropolitano: vicissitudini poco piacevoli, guai, in senso lato] e non vuole essere beccato.

04 – CHE TENG’ ‘A VERÈ feat. LUCHÈ

Autore: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo featuring Luca Imprudente in arte Luchè

Prod: Antonio Lago – Yung Snapp & Nicola Vignola – Niko Beatz

Lo abbiamo cominciato a casa di Luca. È stata una magia. L’intenzione reciproca era realizzare qualcosa di old school vivace. Niko e Snapp hanno capito subito dove volevamo andare a parare. Il pezzo è un hit per me. A parte stimare Luca artisticamente penso che ognuno di noi dovrebbe pensare a ciò che di bello c’è nella vita.Viviamola tanto, intensamente, senza risparmio. Prima o poi amma murì. Tutti moriremo. “Che tenimmo ‘a verè”? Perché esitare?

05 – KAIOSHIN

Autore: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Prod: Valerio Passeri in arte Nazo

Ho fatto questa con Nazo. Ti domanderai perche l’ho chiusa con una sola strofa? Ahah.

In realtà mi piaceva così! È stata chiusa per ultima, in una sola giornata. Ero in un periodo di allenamento e di scrittura costante. Credo che in questo brano ci sia parte della mia evoluzione e “Kaioshin” è il maestro in seconda che allena Goku quando muore e va nell’aldilà. Nazo è stato questo.

06 – GOTTI feat. MADMAN

Autori: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo featuring Pierfrancesco Botrugno in arte Madman

Produzione: Nicola Vignola – Niko Beatz

Gotti! Lo dice la parola. Questo pezzo è club e gangsta allo stesso tempo. Lui è stato uno degli ultimi gangster della storia americana e io mi sento uno degli ultimi real della scena. Ho preso spunto da Madman per il titolo. E Madman ha fatto una strofa rap unica per me.

07 – NEVE feat CARL BRAVE

Autori: Valerio Apice e Carlo Luigi Coraggio

Compositore: Antonio Lago – Yung Snapp

Interprete: Vale Lambo featuring Carlo Luigi Coraggio in arte Carl Brave

Produzione: Yung Snapp

Un esperimento! All’inizio non m’aspettavo venisse così bella perché non è proprio nel mio genere. In realtà non pensavo nemmeno che a Carl piacesse. Poi invece è uscita fuori una bella storia d’amore e la “Neve” è un po’ ciò che si prova addosso quando un rapporto diventa malato e sta per avviarsi verso la fine.

08 – ROMA feat CoCo & NAYT

Autori: Valerio Apice, Corrado Migliaro e William Mezzanotte

Compositore: Antonio Lago

Interprete: Vale Lambo featuring CoCo e Nayt

Produzione: Yung Snapp

Il titolo del brano è un omaggio all’ultimo feat con Nayt, appunto. Questa è un’altra storia d’amore in cui rivelo i miei complessi e le mie paure. Alcune cose sono autobiografiche; altre, come il viaggio di sola andata per Roma (il ritornello è interpretato da CoCo) stanno a significare un amore in continua crescita e senza più ritorno.

09 – SOLO PIANO

Autore: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Prod: Antonio Lago – Yung Snapp

“‘a musica m’ha dato e m’ha levato”

La base è un pianoforte-solo. Me la diede Yung Snapp in un periodo in cui non riuscivo a scrivere e avevo discusso da pochi mesi con la mia ragazza. Questa è la canzone alla quale sono più affezionato perche sono IO al 100%. Sentite il testo! Dice tutto!Ho pianto quando l’ho sentita completata. Siete curiosi, vero? … Con quella ragazza ci siamo chiariti ora. È ok! Ahah ahah

10 – ‘O MARE

Autore: Valerio Apice in arte Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Produzione: Nicola Vignola in arte Niko Beatz

Niko ha fatto una produzione pazzesca. Adoro questo pezzo e credo racchiuda un po’ il mood dell’intero disco. È un brano che serviva perché dà un’onda nuova, un’onda fresca all’album.

Questi pezzi sono un mio brand. Qui parlo un po’ della mia storia d’amore e un po’ anche di mia madre. Che viene paragonata al mare. Proprio perché per me ha una bellezza e una forza immensa. Viva le mamme.

11 – ’NNAMMURAT’ ‘E TE feat FRANCO RICCIARDI

Autori: Valerio Apice – Francesco Liccardo

Compositori: Francesco Liccardo, Mattia Piras, Nicola Vignola

Interpreti: Vale Lambo featuring Franco Ricciardi

Prod: Praydavinci & Niko Beatz

Ho scritto questo pezzo pensando alla mia donna. Io interpreto una donna. Non so se si evince ‘sta cosa. Ma col tempo lo capirete … ahah. Ho sentito molte storie di donne ferite, stando per strada e ascoltando anche esperienze non solo vicine a me. Il ritornello inizialmente lo cantavo io; poi mi venne in mente la voce di Franco che per me era perfetta per il pezzo. Infatti, con il suo canto ha aggiunto la ciliegia che serviva al brano.

12 – VALENTINO feat GEOLIER

Testo di Valerio Apice & Emanuele Palumbo

Interprete: Vale Lambo featuring Geolier

Musica di Antonio Lago – Yung Snapp

Abbiamo ripreso un drill di Pop Smoke – un rapper morto da poco – per creare un’atmosfera simile parlando delle nostre esperienze vissute nel rione. Chi più di me e Manu poteva farlo?! Veniamo dallo stesso quartiere. Avete capito cos’è questo pezzo sì o no?! Questo pezzo è Secondigliano.

13 – COME IL MARE

Autori: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Prod: Nicola Vignola – Niko Beatz

Questa spero sia la mia evoluzione. Giuro. Con Niko ci siamo spinti abbastanza oltre in questo album. È dedicato alla mia famiglia, ai miei amici e al mio amore. I miei mi hanno insegnato molti valori, restando sempre con i piedi per terra. In questa traccia penso di essermi elevato-sollevato. È come un viaggio: vedo tutte le mie passioni e i miei cari dall’alto. È pura magia. Identica a quella inimitabile del mare.

14 – STATT ZITT

Autori: Valerio Apice – Vale Lambo

Interprete: Vale Lambo

Prod: Antonio Lago – Yung Snapp

Mancava un brano rap-puro! Rap incastrato, dove dicessi degli sfoghi miei personali riguardo a ciò che gira oggi nell’industria musicale. Il pezzo è un altro banger e credo di aver detto quasi tutto, su!

Poi vedrete in futuro altri episodi simili. Credetemi.

15 – TAM feat LELE BLADE

Autori: Valerio Apice e Alessandro Arena

Compositori: Mattia Piras e Antonio Lago

Interprete: Vale Lambo featuring Lele Blade

Produzione: Praydavinci e Yung Snapp

T’amo, in lingua napoletana, è una cosa che si dice spesso in città da noi. Con Yung Snapp e Lele Blade abbiamo cercato di creare quell’incanto che oggi non si respira più. È un brano che parla di amore generale, come quello per la natura, o l’affetto per il prossimo. Parla di esseri umani che sanno amare in un mondo dov’è dato troppe volte per scontato.

16 – ABBRACCIAMI

Autori: Valerio Apice

Compositori: Nicola Vignola e Valerio Passeri

Interprete: Vale Lambo

Produzione: Valerio Passeri in arte Nazo & Nicola Vignola in arte Niko Beatz

Pubblicai questo pezzo durante la 40ena Covid. Fece molto hype. La gente lo ha assorbito tantissimo. Credo fosse il pezzo che le persone aspettassero esattamente in quel periodo poiché serviva a tutti un abbraccio simbolico per sentirci uniti e perché anch’io potessi sentirmi unito ai fan e a coloro a cui tengo di più. Questa chicca è dedicata veramente a tutti. Vi voglio bene.

“E voglio ca Napule ‘e me nun se scorda maje!”